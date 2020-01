Οι διάφορες λίστες με τις «καλύτερες» ταινίες ανά περιόδους, είδη, αισθητικά ρεύματα κλπ, αποτελούν μία από τις πλέον αγαπημένες και πιο συχνές ενασχολήσεις των κριτικών κινηματογράφου.

Η κόντρα μεταξύ υποκειμενικής και αντικειμενικής αληθείας στη δημιουργία αυτών των καταλόγων είναι δεδομένη, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι συνεχίζουν να αποτελούν μία διαχρονικά χρήσιμη πηγή πληροφοριών για τον μελλοντικό ή τον σύγχρονο θεατή και για τους απανταχού σινεφίλ.

Σε αυτό το πλαίσιο η βρετανική εφημερίδα «The Guardian» επιστράτευσε κινηματογραφικούς κριτικούς και κινηματογραφιστές, για να συντάξουν τη δική τους λίστα με τις 100 καλύτερες ταινίες από το 2000 έως το 2019.

Η λίστα των κριτικών της Guardian ξεκινά με τον Κουέντιν Ταραντίνο και το «Κάποτε στο Χόλιγουντ», περνά από διαμάντια του ασιατικού και ευρωπαϊκού κινηματογράφου, χωρίς να ξεχάσει στο ενδιάμεσο και τον Γιώργο Λάνθιμο, για να καταλήξει στη συνέχεια σε ένα πραγματικό αριστούργημα για το νούμερο 1.

Διαβάστε παρακάτω την αναλυτική λίστα με τις καλύτερες 100 ταινίες του 21ου αιώνα:

100. «Κάποτε στο Χόλιγουντ» (Once Upon a Time in Hollywood) – Κουέντιν Ταραντίνο, 2019

99. «Bright Star» – Τζέιν Κάμπιον, 2009

98. «Σκοτεινός Ιππότης» – (The Dark Knight), Κρίστοφερ Νόλαν 2008

97. «Fahrenheit 9/11», Μάικλ Μουρ 2004

96. «Προσωπική ζωή» (Private Life) – Ταμάρα Τζένκινς, 2018

95. «Να με φωνάζεις με τ’ όνομά σου» (Call Me By Your Name) – Λούκα Γκουαντανίνο, 2017

94. «Ο Μονομάχος» (Gladiator)- Ρίντλεϊ Σκοτ, 2000

93. «Εσείς, οι ζωντανοί» (You, the Living) – Ρόι Άντερσον, 2007

92. «The Hurt Locker» – Κάθριν Μπίνγκελoου, 2008

91. «Είμαι και έχω» (Etre et Avoir) – Νικολά Φιλιμπέρ, 2002

90. «Εδέμ» – Μέγκαν Γκρίφιθς , 2012

89. «Ο εγωιστής γίγαντας» (The Selfish Giant) – Κλίο Μπάρναρντ 2013

88. «Γόμορρα» (Gomorrah) – Ματέο Γκαρόνε, 2008

87. «Ο άνεμος χορεύει το κριθάρι» (The Wind that Shakes the Barley) – Κεν Λόουτς, 2006

86. «Καμιά Πατρίδα για τους Μελλοθάνατους» (No Country for Old Men) – Αδελφοί Κοέν 2007

85. «Burning» – Λι Τσανγκ-ντονγκ, 2018

84. «Tropical Malady» – Α. Ουερασεθακούλ, 2005

83. «Το δωμάτιο του γιου μου» (The Son’s Room) – Νάνι Μορέτι, 2001

82. «Ιστορίες της ζωής μας (Stories We Tell) Σάρα Πόλεϊ 2012

81. «Fish Tank» – Αντρια Αρνολντ, 2009

80. «Ρέκβιεμ για ένα όνειρο» (Requiem for a Dream) – Ντάρεν Αρανόφσκι 2000

79. «Περσέπολις» (Persepolis) Μαρζάν Σατραπί 2007

78. «Η συμμορία των έντεκα» (Ocean’s Eleven) Στίβεν Σόντερμπεργκ 2001

77. «Χαμένοι στη μετάφραση» (Lost in Translation) Σοφία Κόπολα, 2003

76. «Ten» Αμπάς Κιαροστάμι, 2002

75. «Philomena» Στίβεν Φρίαρς, 2013

74. «Ο Προφήτης» (A Prophet) – Ζακ Οντιάρ, 2009

73. «Έρωτες και φιλίες» (Love & Friendship) – Ουίτ Στίλμαν, 2016

72. «Βαλς με τον Μπασίρ» (Waltz With Bashir) – Αρι Φόλμαν, 2008

71. Καπερναούμ (Capernaum) – Ναντίν Λαμπάκι, 2018

70. «Ο παρουσιαστής: Ο θρύλος του Ron Burgundy (Anchorman: The Legend of Ron Burgundy) – Ανταμ ΜακΚέι, 2004

69. «Πάντινγκτον 2» (Paddington 2) – Πολ Κινγκ, 2017

68. «Ο κος Τέρνερ» (Mr Turner) Μάικ Λι, 2014

67. «Κυνόδοντας» – Γιώργος Λάνθιμος, 2009

66. «Brokeback Mountain» – Ανγκ Λι, 2005

65. «Happy as Lazzaro» Άλις Ρορβάχερ, 2018

64. «Οι Απίθανοι» – Μπραντ Μπερντ, 2004

63. «Πρέπει να μιλήσουμε για τον Κέβιν» (We Need to Talk about Kevin) – Λιν Ράμσεϊ, 2011

62. «Περιμένοντας την ευτυχία» (Waiting for Happiness) – Αμπντεραμάν Σισακό, 2002

61. «The Souvenir» – Τζοάνα Χογκ, 2019

60. «Ted» – Σεθ ΜακΦάρλαν, 2012

59. «Gangs of Wasseypur» – Ανουράγκ Κασιάπ, 2012

58. «Ανεμοδαρμένα ύψη» (Wuthering Heights) – Άντρια Αρνολντ, 2011

57. «Leave No Trace» – Ντέμπρα Γκράνικ, 2018

56. «Behind the Candelabra» – Στίβεν Σόντερμπεργκ 2013

55. «Ρωσική Κιβωτός» (Russian Ark) Αλεξάντρ Σοκούροφ 2002

54. «The Social Network» – Ντέιβιντ Φίντσερ, 2010

53. «Φωτιά στη θάλασσα» (Fire at Sea) – Τζιανφράνκο Ρόζι, 2016

52. «Χαμένες αγάπες» (Amores Perros) – Α. Γκονσάλες Ινιάριτου, 2000

51. «Τίγρης και Δράκος» (Crouching Tiger, Hidden Dragon) – Ανγκ Λι, 2000

50. «Πριν Το Ηλιοβασίλεμα» (Before Sunset, 2004) – Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ, 2004

49. «24 Hour Party People» – Μάικλ Γουιντερμπότομ, 2002

48. «Το σπίτι της ευθυμίας» (The House of Mirth) – Τέρενς Ντέιβις, 2000

47. «Margaret» Κένεθ Λόνεργκαν 2011

46. «Γύρνα πίσω» (Volver) – Πέδρο Αλμοδόβαρ, 2006

45. «13th» – Άβα Ντουβερνάι, 2016

44. «Toni Erdmann» – Μάρεν Άντε, 2016

43. «Ο Λύκος της Γουόλ Στριτ (The Wolf of Wall Street) – Μάρτιν Σκορτσέζε, 2013

42. «4 μήνες, 3 εβδομάδες, 2 μέρες» (4 Months, 3 Weeks, 2 Days) Κριστιάν Μουντζίου, 2007

41. «Η υπηρέτρια» (The Handmaiden) – Παρκ Τσαν-γουκ, 2016

40. «Unrelated» – Τζοάνα Χογκ, 2007

39. «Meek’s Cutoff» – Κέλλυ Ρέιτσαρντ, 2010

38. «Κάποτε στην Ανατολία» (Once Upon a Time in Anatolia) Νουρί Τζεϊλάν, 2011

37. «Dogville» – Λαρς φον Τρίερ, 2003

36. «Ένας χωρισμός» (A Separation) – Ασγκάρ Φαραντί, 2011

35. «45 Years» – Άντριου Χέιγκ, 2015

34. «The Child» – Αδελφοί Νταρντέν, 2005

33. «Οικογένεια Τενενμπάουμ» (The Royal Tenenbaums) – Γουές Άντερσον, 2001

32. «Βαρύτητα» (Gravity) – Αλφόνσο Κουαρόν, 2013

31. «Anomalisa» – Κάουφμαν/ Τζόνσον, 2015

30. «Λεβιάθαν» (Leviathan) Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ ,2014

29 «Nebraska» – Αλεξάντερ Πέιν, 2013

28 «Το Δέντρο της Ζωής» (The Tree of Life) Τέρενς Μάλικ, 2011

27 «Ξενοδοχείο Grand Budapest» (The Grand Budapest Hotel) – Γουές Άντερσον, 2014

26. «Και ένα… και δύο… οικογενειακοί ρυθμοί» (Yi Yi) – Έντουαρντ Γιανγκ, 2000

25. «Τρέξε!» (Get Out) – Τζόρνταν Πιλ, 2017

24. «Ida» (2013) Πάβελ – Παβλικόφσκι, 2013

23. «Μποράτ» (Borat) – Λάρι Τσαρλς, 2006

22. «Ταξίδι στη Χώρα των Θαυμάτων» (Spirited Away) – Μιγιαζάκι/Γουάις, 2001

21. «Η Λευκή Κορδέλα (The White Ribbon) – Μίχαελ Χάνεκε, 2009

20. «Roma» – Αλφόνσο Κουαρόν, 2018

19. «Λίνκολν» (Lincoln) – Στίβεν Σπίλμπεργκ, 2012

18. «Ένας σοβαρός άνθρωπος» (A Serious Man) – Αδελφοί Κοέν, 2009

17. «Η τέλεια ομορφιά» (The Great Beauty) – Πάολο Σορεντίνο, 2013

16 «Η πράξη του φόνου (The Act of Killing) – Τζόσουα Οπενχάιμερ, 2012

15. «Κλέφτες καταστημάτων» (Shoplifters) – Χιροκάζου Κόρε Έντα, 2018

14. «White Material» – Κλερ Ντενί, 2009

13. «Ο Παράδεισος Είναι Μακριά» (Far From Heaven) – Τοντ Χέινς, 2002

12. «Ο γιος του Σαούλ» (Son of Saul) – Λάσλο Νέμες, 2015

11 «Mulholland Drive» – Ντέιβιντ Λιντς, 2001

10 «Team America: World Police» – Τρέι Πάρκερ, 2004

9. «Zama» – Λουκρετσία Μαρτέλ, 2017

8. «Moonlight» – Μπάρι Τζένκινς, 2016

7. «Η συνεκδοχή της Νέας Υόρκης» (Synecdoche, New York) – Τσάρλι Κάουφμαν, 2008

6. «Κρυμμένος» (Hidden) – Μίχαελ Χάνεκε , 2005

5. «Ερωτική Επιθυμία» (In the Mood for Love) – Γουόνγκ Καρ Γουάι, 2000

4. «Κάτω από το Δέρμα» (Under the Skin) – Τζόναθαν Γκλέιζερ, 2013

3. «Μεγαλώνοντας» (Boyhood) – Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ, 2014

2. «Δώδεκα χρόνια σκλάβος» (12 Years a Slave) – Στιβ ΜακΚουίν, 2013

1. «Θα χυθεί αίμα» (There Will Be Blood) – Πολ Τόμας Άντερσον, 2007