Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των Ανδρών της Ε.ΚΑ.Σ.Κ. με την συμμετοχή δεκατριών (13) ομάδων για τη σεζόν 2020-2021. Όσον αφορά την έναρξη του πρωταθλήματος θα γίνει γνωστή τις επόμενες μέρες.
Η Α φάση θα διεξαχθεί σε δεκατρείς αγωνιστικές και θα συμμετέχουν οι 1) ΓΑΣ ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ, 2) ΑΟ ΚΥΔΩΝ, 3) ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ, 4) ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ, 5) ΟΑΧ, 6) ΑΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, 7) ΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ, 8) ΑΟ ΔΕΙΛΙΝΟ, 9) ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ, 10) ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΑΟ, 11) ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, 12) ΡΕΘΥΜΝΟ BC, 13) ΧΑΝΙΑ BC.
Στην Β φάση προκρίνονται οι τέσσερις πρώτες ομάδες και θα συναντηθούν μεταξύ τους (1-4 και 2-3) στις δυο νίκες.
Στην τελική Φάση προκρίνονται οι νικήτριες ομάδες της Β’ φάσης και θα συναντηθούν μεταξύ τους στον τελικό στις δυο νίκες, χωρίς να συνυπολογίζονται τα μεταξύ τους αποτελέσματα της Α’ φάσης.
1η Αγωνιστική
ΚΛΑΔΙΣΟΥ: ΑΟ ΚΥΔΩΝ-ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ:ΡΕΘΥΜΝΟ BC-ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΜΟΙΡΩΝ:ΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ-ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ: ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC
ΚΛΑΔΙΣΟΥ: ΧΑΝΙΑ BC-ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΛΙΝΤΟ: ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ-ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ
Ρεπό: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ
2η Αγωνιστική
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ: ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ: ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΑΟ ΚΥΔΩΝ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ: ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟ-ΧΡΕΘΥΜΝΟ BC
ΡΕΘΥΜΝΟΥ:ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC-ΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ
ΚΛΑΔΙΣΟΥ:ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ-ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΛΙΝΤΟ:ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ-ΧΑΝΙΑ BC
Ρεπό: ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ
3η Αγωνιστική
ΛΙΝΤΟ:ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ-ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΚΛΑΔΙΣΟΥ:ΑΟ ΚΥΔΩΝ-ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ:ΡΕΘΥΜΝΟ BC-ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC
ΜΟΙΡΩΝ:ΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ-ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ:ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ
ΚΛΑΔΙΣΟΥ:ΧΑΝΙΑ BC-ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ
Ρεπό: ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
4η Αγωνιστική
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ: ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC-ΑΟ ΚΥΔΩΝ
ΚΛΑΔΙΣΟΥ: ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟ BC
ΛΙΝΤΟ: ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ-ΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ
ΛΙΝΤΟ: ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ-ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ: ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
Ρεπό: ΧΑΝΙΑ BC
5η Αγωνιστική
ΛΙΝΤΟ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC
ΚΛΑΔΙΣΟΥ: ΑΟ ΚΥΔΩΝ-ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΡΕΘΥΜΝΟ BC-ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ
ΜΟΙΡΩΝ: ΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ-ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ: ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΧΑΝΙΑ BC
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ: ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ
Ρεπό: ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
6η Αγωνιστική
ΚΛΑΔΙΣΟΥ: ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ
ΛΙΝΤΟ: ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ-ΑΟ ΚΥΔΩΝ
ΛΙΝΤΟ: ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ-ΡΕΘΥΜΝΟ BC
ΚΛΑΔΙΣΟΥ: ΧΑΝΙΑ BC-ΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC-ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ: ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ-ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
Ρεπό: ΗΡΟΔΟΤΟΣ
7η Αγωνιστική
ΛΙΝΤΟ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ-ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ
ΚΛΑΔΙΣΟΥ: ΑΟ ΚΥΔΩΝ-ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΡΕΘΥΜΝΟ BC-ΧΑΝΙΑ BC
ΜΟΙΡΩΝ: ΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ: ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ: ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC
Ρεπό: ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ
8η Αγωνιστική
ΛΙΝΤΟ: ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ
ΚΛΑΔΙΣΟΥ: ΧΑΝΙΑ BC-ΑΟ ΚΥΔΩΝ
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ: ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΡΕΘΥΜΝΟ BC
ΛΙΝΤΟ: ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ-ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΚΛΑΔΙΣΟΥ: ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ-ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC-ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ
Ρεπό: ΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ
9η Αγωνιστική
ΛΙΝΤΟ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ-ΧΑΝΙΑ BC
ΚΛΑΔΙΣΟΥ: ΑΟ ΚΥΔΩΝ- ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΡΕΘΥΜΝΟ BC-ΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ: ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ: ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ: ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ-ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
Ρεπό: ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC
10η Αγωνιστική
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ: ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ
ΜΟΙΡΩΝ: ΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ-ΑΟ ΚΥΔΩΝ
ΚΛΑΔΙΣΟΥ: ΧΑΝΙΑ BC-ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΛΙΝΤΟ: ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ-ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΛΙΝΤΟ: ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ-ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ
ΚΛΑΔΙΣΟΥ: ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC
Ρεπό: ΡΕΘΥΜΝΟ BC
11η Αγωνιστική
ΛΙΝΤΟ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ-ΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ
ΚΛΑΔΙΣΟΥ: ΑΟ ΚΥΔΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟ BC
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ: ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ: ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΧΑΝΙΑ BC
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ: ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ-ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC-ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ
Ρεπό: ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
12η Αγωνιστική
ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΡΕΘΥΜΝΟ BC-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ
ΜΟΙΡΩΝ: ΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ-ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ: ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΚΛΑΔΙΣΟΥ: ΧΑΝΙΑ BC-ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ
ΛΙΝΤΟ: ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC
ΛΙΝΤΟ: ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ-ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
Ρεπό: ΑΟ ΚΥΔΩΝ
13η Αγωνιστική
ΛΙΝΤΟ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ-ΑΟ ΚΥΔΩΝ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ: ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΡΕΘΥΜΝΟ BC
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ: ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ: ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ-ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC-ΧΑΝΙΑ BC
ΚΛΑΔΙΣΟΥ: ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ-ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ
Ρεπό: ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ