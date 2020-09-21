Το πρόγραμμα του πρωταθλήματος Εφήβων Α΄ κατηγορίας της Ε.ΚΑ.Σ.Κ. για το 2020-2021 όπου μετέχει ο ΑΟΚ Ιεράπετρα.

 

1η Αγωνιστική

ΛΙΝΤΟ: ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ.-ΡΕΘΥΜΝΟ BC

ΚΛΑΔΙΣΟΥ: ΟΑ  ΧΑΝΙΩΝ-ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ

ΛΙΝΤΟ: ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ-ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ: ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-AOK  XANΙΑ

Β.Α.Κ.: Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ

2η Αγωνιστική

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ: ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ.

ΛΙΝΤΟ: ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ-ΟΑ  ΧΑΝΙΩΝ

ΚΛΑΔΙΣΟΥ: AOK  XANΙΑ-ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ

ΛΙΝΤΟ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ-ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΡΕΘΥΜΝΟ BC-Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3η Αγωνιστική

ΛΙΝΤΟ: ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ.-ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ

ΚΛΑΔΙΣΟΥ: ΟΑ  ΧΑΝΙΩΝ-AOK  XANΙΑ

ΛΙΝΤΟ: ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ: ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΡΕΘΥΜΝΟ BC-ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ

4η Αγωνιστική

ΚΛΑΔΙΣΟΥ: AOK  XANΙΑ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ.

ΛΙΝΤΟ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ-ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ

Β.Α.Κ.: Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ: ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΡΕΘΥΜΝΟ BC

ΛΙΝΤΟ: ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ-ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ

5η Αγωνιστική

ΛΙΝΤΟ: ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ.-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ

ΚΛΑΔΙΣΟΥ: ΟΑ  ΧΑΝΙΩΝ-Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΛΙΝΤΟ: ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ-ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΡΕΘΥΜΝΟ BC-ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ: ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ-AOK  XANΙΑ

 

6η Αγωνιστική

Β.Α.Κ.: Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ.

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ: ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΟΑ  ΧΑΝΙΩΝ

ΛΙΝΤΟ: ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ-ΡΕΘΥΜΝΟ BC

ΛΙΝΤΟ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ-ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ

ΚΛΑΔΙΣΟΥ: AOK  XANΙΑ-ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ

7η Αγωνιστική

ΛΙΝΤΟ: ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ.-ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΚΛΑΔΙΣΟΥ: ΟΑ  ΧΑΝΙΩΝ-ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΡΕΘΥΜΝΟ BC-AOK  XANΙΑ

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ: ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ-Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΛΙΝΤΟ: ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ

8η Αγωνιστική

ΛΙΝΤΟ: ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ.

ΚΛΑΔΙΣΟΥ: ΟΑ  ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟ BC

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ: ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ

Β.Α.Κ.: Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ

ΛΙΝΤΟ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ-AOK  XANΙΑ

9η Αγωνιστική

ΛΙΝΤΟ: ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ.-ΟΑ  ΧΑΝΙΩΝ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΡΕΘΥΜΝΟ BC-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ: ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ

ΛΙΝΤΟ: ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ-ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΚΛΑΔΙΣΟΥ: AOK  XANΙΑ-Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

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