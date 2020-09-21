Το πρόγραμμα του πρωταθλήματος Εφήβων Α΄ κατηγορίας της Ε.ΚΑ.Σ.Κ. για το 2020-2021 όπου μετέχει ο ΑΟΚ Ιεράπετρα.
1η Αγωνιστική
ΛΙΝΤΟ: ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ.-ΡΕΘΥΜΝΟ BC
ΚΛΑΔΙΣΟΥ: ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ-ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΛΙΝΤΟ: ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ-ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ: ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-AOK XANΙΑ
Β.Α.Κ.: Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ
2η Αγωνιστική
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ: ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ.
ΛΙΝΤΟ: ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ-ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΛΑΔΙΣΟΥ: AOK XANΙΑ-ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ
ΛΙΝΤΟ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ-ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΡΕΘΥΜΝΟ BC-Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
3η Αγωνιστική
ΛΙΝΤΟ: ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ.-ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ
ΚΛΑΔΙΣΟΥ: ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ-AOK XANΙΑ
ΛΙΝΤΟ: ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ: ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΡΕΘΥΜΝΟ BC-ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
4η Αγωνιστική
ΚΛΑΔΙΣΟΥ: AOK XANΙΑ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ.
ΛΙΝΤΟ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ-ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
Β.Α.Κ.: Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ: ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΡΕΘΥΜΝΟ BC
ΛΙΝΤΟ: ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ-ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
5η Αγωνιστική
ΛΙΝΤΟ: ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ.-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ
ΚΛΑΔΙΣΟΥ: ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ-Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΙΝΤΟ: ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ-ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΡΕΘΥΜΝΟ BC-ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ: ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ-AOK XANΙΑ
6η Αγωνιστική
Β.Α.Κ.: Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ.
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ: ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΛΙΝΤΟ: ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ-ΡΕΘΥΜΝΟ BC
ΛΙΝΤΟ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ-ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΚΛΑΔΙΣΟΥ: AOK XANΙΑ-ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ
7η Αγωνιστική
ΛΙΝΤΟ: ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ.-ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΚΛΑΔΙΣΟΥ: ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ-ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΡΕΘΥΜΝΟ BC-AOK XANΙΑ
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ: ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ-Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΙΝΤΟ: ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ
8η Αγωνιστική
ΛΙΝΤΟ: ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ.
ΚΛΑΔΙΣΟΥ: ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟ BC
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ: ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
Β.Α.Κ.: Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ
ΛΙΝΤΟ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ-AOK XANΙΑ
9η Αγωνιστική
ΛΙΝΤΟ: ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ.-ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΡΕΘΥΜΝΟ BC-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ: ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ
ΛΙΝΤΟ: ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ-ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΚΛΑΔΙΣΟΥ: AOK XANΙΑ-Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ