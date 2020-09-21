Το πρόγραμμα του πρωταθλήματος της Β΄ κατηγορίας εφήβων της Ε.ΚΑ.Σ.Κ. για το 2020-2021 όπου μετέχει ο Άγιος Νικόλαος Καλαθοσφαίριση.
1η Αγωνιστική
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ: ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ- ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ: ΑΣΚΗΣΗ-ΑΟΗ ΟΑΣΗ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΑΟ ΚΥΔΩΝ
Ρεπό: ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC
2η Αγωνιστική
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ: ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ: ΑΟΗ ΟΑΣΗ-ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ
ΚΛΑΔΙΣΟΥ: ΑΟ ΚΥΔΩΝ-ΑΣΚΗΣΗ
Ρεπό: ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3η Αγωνιστική
ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC-ΑΟΗ ΟΑΣΗ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ: ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ-ΑΟ ΚΥΔΩΝ
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ: ΑΣΚΗΣΗ-ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ρεπό: ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
4η Αγωνιστική
ΚΛΑΔΙΣΟΥ: ΑΟ ΚΥΔΩΝ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ: ΑΟΗ ΟΑΣΗ- ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
Ρεπό: ΑΣΚΗΣΗ
5η Αγωνιστική
ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC-ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ: ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ-ΑΣΚΗΣΗ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ: ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ-ΑΟ ΚΥΔΩΝ
Ρεπό: ΑΟΗ ΟΑΣΗ
6η Αγωνιστική
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ: ΑΣΚΗΣΗ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΚΛΑΔΙΣΟΥ: ΑΟ ΚΥΔΩΝ-ΑΟΗ ΟΑΣΗ
Ρεπό: ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ
7η Αγωνιστική
ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC-ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ: ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ-ΑΣΚΗΣΗ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ: ΑΟΗ ΟΑΣΗ-ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ρεπό: ΑΟ ΚΥΔΩΝ