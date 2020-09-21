Το πρόγραμμα του πρωταθλήματος της Β΄ κατηγορίας εφήβων της Ε.ΚΑ.Σ.Κ. για το 2020-2021 όπου μετέχει ο Άγιος Νικόλαος Καλαθοσφαίριση.

 

1η Αγωνιστική

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ: ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ- ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ: ΑΣΚΗΣΗ-ΑΟΗ ΟΑΣΗ

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΑΟ ΚΥΔΩΝ

Ρεπό: ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC

 

2η Αγωνιστική

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ: ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ: ΑΟΗ ΟΑΣΗ-ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ

ΚΛΑΔΙΣΟΥ: ΑΟ ΚΥΔΩΝ-ΑΣΚΗΣΗ

Ρεπό: ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

3η Αγωνιστική

ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC-ΑΟΗ ΟΑΣΗ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ: ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ-ΑΟ  ΚΥΔΩΝ

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ: ΑΣΚΗΣΗ-ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ρεπό: ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

 

4η Αγωνιστική

ΚΛΑΔΙΣΟΥ: ΑΟ  ΚΥΔΩΝ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ: ΑΟΗ ΟΑΣΗ- ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

Ρεπό: ΑΣΚΗΣΗ

 

5η Αγωνιστική

ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC-ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ: ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ-ΑΣΚΗΣΗ

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ: ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ-ΑΟ  ΚΥΔΩΝ

Ρεπό: ΑΟΗ ΟΑΣΗ

 

6η Αγωνιστική

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ: ΑΣΚΗΣΗ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΚΛΑΔΙΣΟΥ: ΑΟ  ΚΥΔΩΝ-ΑΟΗ ΟΑΣΗ

Ρεπό: ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ

 

7η Αγωνιστική

ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC-ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ: ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ-ΑΣΚΗΣΗ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ: ΑΟΗ ΟΑΣΗ-ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ρεπό: ΑΟ  ΚΥΔΩΝ

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

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