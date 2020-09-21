Το πρόγραμμα του πρωταθλήματος Νεανίδων της Ε.ΚΑ.Σ.Κ. για το 2020-2021 όπου μετέχει ο ΑΟΚ Ιεράπετρα.

 

1η Αγωνιστική

ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ-ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΛΙΝΤΟ: ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ.-ΟΑΧ 2000

ΚΛΑΔΙΣΟΥ: ΟΑ  ΧΑΝΙΩΝ-Α Ε ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

Ρεπό: ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ

 

2η Αγωνιστική

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ: ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ

ΚΛΑΔΙΣΟΥ: ΟΑΧ 2000-ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ

ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ: Α Ε ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ.

Ρεπό: ΟΑ  ΧΑΝΙΩΝ

 

3η Αγωνιστική

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ: ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΟΑΧ 2000

ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ- Α Ε ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

ΛΙΝΤΟ: ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ.-ΟΑ  ΧΑΝΙΩΝ

Ρεπό: ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

 

4η Αγωνιστική

ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ: Α Ε ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ

ΚΛΑΔΙΣΟΥ: ΟΑ  ΧΑΝΙΩΝ-ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ

ΚΛΑΔΙΣΟΥ: ΟΑΧ 2000-ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

Ρεπό: ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ.

 

5η Αγωνιστική

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ: ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΟΑ  ΧΑΝΙΩΝ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ.

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ: ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-Α Ε ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

Ρεπό: ΟΑΧ 2000

 

6η Αγωνιστική

ΛΙΝΤΟ: ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ.-ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ

ΚΛΑΔΙΣΟΥ: ΟΑ  ΧΑΝΙΩΝ-ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ: Α Ε ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΟΑΧ 2000

Ρεπό: ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ

 

7η Αγωνιστική

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ: ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ: ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ.

ΚΛΑΔΙΣΟΥ: ΟΑΧ 2000-ΟΑ  ΧΑΝΙΩΝ

Ρεπό: Α Ε ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.