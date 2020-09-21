Το πρόγραμμα του πρωταθλήματος Νεανίδων της Ε.ΚΑ.Σ.Κ. για το 2020-2021 όπου μετέχει ο ΑΟΚ Ιεράπετρα.
1η Αγωνιστική
ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ-ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΛΙΝΤΟ: ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ.-ΟΑΧ 2000
ΚΛΑΔΙΣΟΥ: ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ-Α Ε ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
Ρεπό: ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
2η Αγωνιστική
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ: ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΚΛΑΔΙΣΟΥ: ΟΑΧ 2000-ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ
ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ: Α Ε ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ.
Ρεπό: ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
3η Αγωνιστική
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ: ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΟΑΧ 2000
ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ- Α Ε ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΛΙΝΤΟ: ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ.-ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
Ρεπό: ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
4η Αγωνιστική
ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ: Α Ε ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΚΛΑΔΙΣΟΥ: ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ-ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ
ΚΛΑΔΙΣΟΥ: ΟΑΧ 2000-ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
Ρεπό: ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ.
5η Αγωνιστική
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ: ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ.
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ: ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-Α Ε ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
Ρεπό: ΟΑΧ 2000
6η Αγωνιστική
ΛΙΝΤΟ: ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ.-ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΚΛΑΔΙΣΟΥ: ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ-ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ: Α Ε ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΟΑΧ 2000
Ρεπό: ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ
7η Αγωνιστική
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ: ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ: ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ.
ΚΛΑΔΙΣΟΥ: ΟΑΧ 2000-ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
Ρεπό: Α Ε ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ