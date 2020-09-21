Το πρόγραμμα του πρωταθλήματος παίδων Β΄ κατηγορίας της Ε.ΚΑ.Σ.Κ. για το 2020-2021. Στον Β΄ όμιλο μετέχουν ο Άγιος Νικόλαος Καλαθοσφαίριση, η ΑΕ Νεάπολης, ο ΑΟΚ Ιεράπετρα και ο Σητειακός ΑΟ.
1η Αγωνιστική
Β.Α.Κ.: ΟΦΗ 2-ΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ: Α.Ε. ΔΙΑΠΛΑΣΗ-ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΣΗΤΕΙΑΣ: ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ-ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-Α Ε ΝΕΑΠΟΛΗ
2η Αγωνιστική
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ: ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΟΦΗ 2
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ: ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ-Α.Ε. ΔΙΑΠΛΑΣΗ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ: Α Ε ΝΕΑΠΟΛΗ- ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ
3η Αγωνιστική
Β.Α.Κ.: ΟΦΗ 2-ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ: Α.Ε. ΔΙΑΠΛΑΣΗ- ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗ
ΣΗΤΕΙΑΣ: ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ-ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΟΙΡΩΝ: ΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ-ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
4η Αγωνιστική
ΝΕΑΠΟΛΗΣ: Α Ε ΝΕΑΠΟΛΗ-ΟΦΗ 2
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-Α.Ε. ΔΙΑΠΛΑΣΗ
ΣΗΤΕΙΑΣ: ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ- ΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ: ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
5η Αγωνιστική
Β.Α.Κ.: ΟΦΗ 2-ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ: Α.Ε. ΔΙΑΠΛΑΣΗ-ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΜΟΙΡΩΝ: ΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ- ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ: ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗ
6η Αγωνιστική
ΣΗΤΕΙΑΣ: ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ-ΟΦΗ 2
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ: Α.Ε. ΔΙΑΠΛΑΣΗ-ΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ: ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
7η Αγωνιστική
Β.Α.Κ.: ΟΦΗ 2-Α.Ε. ΔΙΑΠΛΑΣΗ
ΜΟΙΡΩΝ: ΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ-Α Ε ΝΕΑΠΟΛΗ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ: ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ: ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ