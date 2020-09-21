Το πρόγραμμα του πρωταθλήματος παίδων Β΄ κατηγορίας της Ε.ΚΑ.Σ.Κ. για το 2020-2021. Στον Β΄ όμιλο μετέχουν ο Άγιος Νικόλαος Καλαθοσφαίριση, η ΑΕ Νεάπολης, ο ΑΟΚ Ιεράπετρα και ο Σητειακός ΑΟ.

 

1η Αγωνιστική

Β.Α.Κ.: ΟΦΗ 2-ΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ: Α.Ε.  ΔΙΑΠΛΑΣΗ-ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΣΗΤΕΙΑΣ: ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ-ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-Α Ε ΝΕΑΠΟΛΗ

2η Αγωνιστική

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ: ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΟΦΗ 2

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ: ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ-Α.Ε. ΔΙΑΠΛΑΣΗ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ: Α Ε ΝΕΑΠΟΛΗ- ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ

3η Αγωνιστική

Β.Α.Κ.: ΟΦΗ 2-ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ: Α.Ε.  ΔΙΑΠΛΑΣΗ- ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗ

ΣΗΤΕΙΑΣ: ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ-ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΟΙΡΩΝ: ΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ-ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

4η Αγωνιστική

ΝΕΑΠΟΛΗΣ: Α Ε ΝΕΑΠΟΛΗ-ΟΦΗ 2

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-Α.Ε.  ΔΙΑΠΛΑΣΗ

ΣΗΤΕΙΑΣ: ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ- ΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ: ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

5η Αγωνιστική

Β.Α.Κ.: ΟΦΗ 2-ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ: Α.Ε.  ΔΙΑΠΛΑΣΗ-ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ

ΜΟΙΡΩΝ: ΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ- ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ: ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗ

6η Αγωνιστική

ΣΗΤΕΙΑΣ: ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ-ΟΦΗ 2

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ: Α.Ε. ΔΙΑΠΛΑΣΗ-ΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ: ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ

 

7η Αγωνιστική

Β.Α.Κ.: ΟΦΗ 2-Α.Ε.  ΔΙΑΠΛΑΣΗ

ΜΟΙΡΩΝ: ΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ-Α Ε ΝΕΑΠΟΛΗ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ: ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ: ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

 

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