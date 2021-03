Σε διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Η ανάκαμψη του πρωτογενούς τομέα», που οργάνωσε το Κίνημα Αλλαγής για τους αγρότες μίλησε απόψε η Φώφη Γεννηματά, όπου άσκησε έντονη κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ για αντιαγροτική πολιτική όσο κυβερνούσε και τη σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ για αδιαφορία σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων του αγροτικού τομέα.

Η Φώφη Γεννηματά υπογράμμισε ότι η δημοκρατική παράταξη και οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ υποστήριξαν κι ανέδειξαν τους Έλληνες αγρότες και προσέθεσε: «Είμαστε έτοιμοι με τις νέες προτάσεις και τις πρωτοβουλίες μας να δουλέψουμε μαζί, για να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες προκλήσεις, να φέρουμε ισχυρή την ελληνική πρωτογενή παραγωγή στις συνθήκες του 21ου αιώνα», λαμβάνοντας υπόψη:

– την κλιματική αλλαγή, ητην περιβαλλοντική κρίση και ταυτόχρονα τη μεγάλη αύξηση της ζήτησης τροφίμων κατά 70% το 2050, και

– την εφαρμογή του GreenDeal της Ε.Ε. για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, ώστε να μηδενισθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Τόνισε ότι χρειάζεται να προετοιμάσουμε το μέλλον, να εφαρμόσουμε μια νέα στρατηγική βιώσιμης, ανταγωνιστικής και φιλικής με το περιβάλλον αγροτική παραγωγή. «Από το “ αγρόκτημα στο πιάτο” ή “ from the farm to the fork” για να κερδίσουμε και πάλι το στοίχημα των επόμενων ετών», συμπλήρωσε ενώ επέκρινε την κυβέρνηση της ΝΔ καθώς με την πολιτική της θα επιβιώσουν οι μεγάλοι και ισχυροί και ότι στις προτάσεις της για το Ταμείο Ανάκαμψης, ο πρωτογενής τομέας είναι ο φτωχός συγγενής.

Η Φώφη Γεννηματά επικέντρωσε την παρέμβασή της στην νέα ΚΑΠ για την περίοδο 2021-2027 και την Κλιματική Αλλαγή, όπου τόνισε πως η κοινοτική χρηματοδότηση θα πρέπει να παραμείνει στα ίδια τουλάχιστον επίπεδα όπως σήμερα, δηλαδή 19,6 δισ. ευρώ. «Απαιτείται ένα σύγχρονο εφαρμόσιμο εθνικό στρατηγικό σχέδιο που θα λαμβάνει υπόψη τα πλεονεκτήματα, τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες της χώρας», υπογράμμισε και παρουσίασε τις προτάσεις του Κινήματος Αλλαγής που αφορούν:

1) Σε κάθε περιφέρεια χωροθετούνται και επιδοτούνται οι υποδομές ενός τουλάχιστον αγροτικού πάρκου και δημιουργείται ο αντίστοιχος φορέας εξαγωγών. Συμμετέχουν συνεταιρισμοί και μικτές επιχειρήσεις που οργανώνονται ως δίκτυο, προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερη χρηματοδότηση, προμήθεια εφοδίων, συμβουλευτικές υπηρεσίες και συνεργασίες με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Τα δίκτυα συγκεντρώνουν, μεταποιούν και συσκευάζουν ποιοτικά (και βιολογικά) αγροτικά προϊόντα και μέσω του φορέα ενισχύουν τις εξαγωγές τους δημιουργώντας και το κατάλληλο διεθνές brand.

Όπως σημείωσε η κ. Γεννηματά ανάλογες κινήσεις χρειάζονται και για την κτηνοτροφική παραγωγή, επισημαίνοντας ότι «επιβάλλεται να δημιουργηθούν νέα σύγχρονα συλλογικά σχήματα αγροτών -παραγωγών σε επίπεδο νομού- περιφέρειας- χώρας, αλλά και ανά προϊόν».

2) Με ισχυρά οικονομικά κίνητρα αναπτύσσονται ενεργειακές αγροτικές Κκοινότητες. Ενισχύεται η διείσδυση των ΑΠΕ στη γεωργία, με παράλληλη αξιοποίηση των υπολειμμάτων βιομάζας για παραγωγή ενέργειας. Έτσι επιτυγχάνεται και η μείωση του κόστους ενέργειας για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων.

3) Γεωργία που βασίζεται στη γνώση. Εκπαίδευση των αγροτών και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εφαρμογή των καινοτομιών στην αγροτική παραγωγή.

4) Κίνητρα για την απασχόληση νέων ανθρώπων στην πρωτογενή παραγωγή.

– Με μείωση της φορολογίας των αγροτών στο 13% για τα εισοδήματα πάνω από 10.000 ευρώ.

– Με καθιέρωση ακατάσχετου και αφορολόγητου των επιδοτήσεων.

– Με παραχωρήσεις δημόσιας γης για την αξιοποίηση της από νέες παραγωγικές δραστηριότητες και συλλογικούς παραγωγούς.

5) Αλλάζει ριζικά ο τρόπος διαχείρισης των υδατικών αποθεμάτων που χρησιμοποιούνται στην άρδευση. Το παραδοσιακό αποτυχημένο μοντέλο διοίκησης των ΤΟΕΒ δίνει τη θέση του σε σύγχρονες μορφές μάνατζμεντ. Οι νέοι αυτοί Οργανισμοί διασφαλίζουν την ορθολογική χρήση των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών αποθεμάτων με ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

6) Δίνονται κίνητρα (οικονομικά, συμβουλευτικά, δικτύωσης, κλπ.) για την αναδιάρθρωση καλλιεργειών χαμηλής απόδοσης από υφιστάμενους αγρότες καθώς και την είσοδο νέων επενδυτών στον αγροτικό τομέα (και με τη μορφή συμπράξεων με υφιστάμενους αγρότες) σε δυναμικές καλλιέργειες (π.χ. θερμοκήπια, δενδροκομία, κλπ) και εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.