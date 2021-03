Τα μεγάλα βρετανικά MME συνεχίζουν να εκθειάζουν τις ομορφιές της Ελλάδας και να προτείνουν, τόσο την νησιωτική όσο και την ηπειρωτική χώρα ως ιδανικό προορισμό διακοπών, ενόψει του ανοίγματος της ελληνικής τουριστικής αγοράς στις 14 Μαΐου, όπως πρόσφατα ανακοίνωσε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης. Με την συμβολή της υπηρεσίας ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας, η «Daily Mail» φιλοξένησε πρόσφατα-τόσο στην έντυπη όσο και στην on line έκδοσή της- ταξιδιωτικό αφιέρωμα στην Κέρκυρα, ενώ η «Guardian» επιλέγει 10 παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας χωρίς πολυκοσμία (crowd-free) για ξεκούραση και ηρεμία.

Σε άλλο άρθρο της η Guardian, ανακαλύπτει την γαλήνη στα Δωδεκάνησα, η «Εvening Standard» υποδεικνύει 11 νησιά του Αιγαίου ως τα καλύτερα μέρη για διακοπές, το περιοδικό «National Geographic Traveller» αναδεικνύει την γαστρονομική πλευρά της Αθήνας και η «Sunday Telegraph» υπό τον τίτλο: «Ελλάδα ή Ισπανία» εκθειάζει μεταξύ άλλων τον ελληνικό πολιτισμό και την συμμετοχή του λόρδου Βύρωνα στον απελευθερωτικό αγώνα της χώρας μας.

Η Daily Mail, μετά από presstrip που διοργάνωσε τον Νοέμβριο 2020, η υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας, σε συνεργασία με το Δήμο Κέρκυρας, δημοσίευσε 12 Μαρτίου αφιέρωμα υπό τον τίτλο: «H Κέρκυρα μας καλεί: Η Ελλάδα θα ανοίξει τις πύλες της στις 14 Μαΐου, εγκαίρως για να απολαύσει κανείς ένα νησί για όλα τα βαλάντια». Η συντάκτρια, η Jo Kessel, που επισκέφθηκε την Κέρκυρα, περιγράφει με τα καλυτέρα λόγια εμπειρία της και προτείνει το νησί, τόσο για τις παραλίες του, όσο και για τις ορεινές διαδρομές καταλήγοντας με την επισήμανση: «Οι Κερκυραίοι ανυπομονούν να μας υποδεχτούν». https://www.dailymail.co.uk/travel/escape/article-9356277/Greece-open-doors-14-island-Corfu-one-caters-budgets.html

Το αφιέρωμα της Guardian υπό τον τίτλο: «10 από τα καλύτερα νησιά και παραλιακά μέρη της Ελλάδας χωρίς πολυ-κοσμία» [10 of the best crowd-free Greek islands and coastlines] προτείνει 10 «πανέμορφους προορισμούς» στη νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, που διακρίνονται για τη φιλοξενία τους. Πρόκειται για μέρη που έκαναν πολλούς να αγαπήσουν την Ελλάδα και «όπου είναι ακόμα ζωντανή η ιδέα του ευ ζην». Συγκεκριμένα προτείνονται: η Άνδρος, η Εύβοια, το Γαλαξίδι, η Φολέγανδρος, η Λέρος, τα Κύθηρα, η Αστυπάλαια, η Σύρος, το Πήλιο και η Μάνη, με οδηγίες, τα αξιοθέατα της κάθε περιοχής και προτάσεις για φαγητό και διαμονή. https://www.theguardian.com/travel/2021/mar/13/10-best-crowd-free-greek-islands-greece-coastlines

Άρθρο Guardian με τίτλο: «Ruins of the Dodecanese: my life on Greece’s wild islands». Η αρθρογράφος Jennifer Barclay μιλά για την ησυχία και τη γαλήνη των Δωδεκανήσων. Η ίδια κατοικεί στην Τήλο τα τελευταία δέκα χρόνια. Περιγράφει τη ζωή στο νησί και καταγράφει ένα οδοιπορικό σε ήσυχες γωνιές των Δωδεκανήσων. Η κ. Barclay έχει γράψει το βιβλίο «Wild Abandon: A Journey to the Deserted Places of the Dodecanese». Στο αφιέρωμα συμπεριλαμβάνονται μικρές περιγραφές για κάθε νησί (Νίσυρο, Ρόδο, Χάλκη, Κάρπαθο, Τήλο, Αρκιούς και Κάσο), με προτεινόμενες επιλογές διαμονής και δραστηριοτήτων. https://www.theguardian.com/travel/2021/mar/12/ruins-of-dodecanese-my-life-on-greek-wild-islands-villages-greece

Εvening Standard με τίτλο: «11 από τα καλύτερα μέρη για να κλείσετε τις διακοπές σας αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα» [11 of the best hotspots to book in Greece this summer]. Πρόκειται για ένα αφιέρωμα στην online έκδοση της βρετανικής εφημερίδας Evening Standard σε έντεκα ελληνικά νησιά, τα οποία θεωρεί ιδανικά για να κλείσουν οι βρετανοί παραθεριστές τις διακοπές τους το καλοκαίρι του 2021. Στο αφιέρωμα συμπεριλαμβάνονται η Ύδρα, η Σίφνος, η Κεφαλονιά, η Κρήτη, η Μήλος, η Φολέγανδρος, η Σύρος, η Άνδρος, η Σκιάθος, η Σύμη και η Μύκονος. https://www.standard.co.uk/escapist/greek-island-holidays-2021-hotels-restaurantsb921394.html?fbclid=IwAR3og8sI8EeTYkwZ1feIzVp9lobYSk26ASvqRUVi0diAQdjSaOJdqIXa0gA=

National Geographic Traveller: Ειδικό αφιέρωμα στην online έκδοση του βρετανικού περιοδικού παρουσιάζει ένα οδοιπορικό γευσιγνωσίας, αποκαλύπτοντας την γαστρονομική πλευρά της Αθήνας. https://www.nationalgeographic.co.uk/travel/2021/03/how-to-experience-athens-food-scene-in-one day?fbclid=IwAR3BoAb9YHQ8EmyK6IL0B4WyIuKa46KQUBFgdIwKABTKooXF9m0vv0wMi7w

Τέλος η Sunday Telegraph σε ρεπορτάζ της υπό τον τίτλο: «Ελλάδα ή Ισπανία; Ποιον ταξιδιωτικό παράδεισο θα πρέπει να επισκεφθείτε αυτό το καλοκαίρι» [Greece or Spain: which holiday heaven should you visit this summer?] παρουσιάζει τους λόγους που ο ταξιδιώτης θα μπορούσε να επιλέξει την Ισπανία ή την Ελλάδα για διακοπές. Το κείμενο για την Ελλάδα υπογράφεται από την κ. Heidi Fuller-Love η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων:« Ξεχάστε τις συνωστισμένες ισπανικές παραλίες. Είτε σας αρέσουν οι ατελείωτες χρυσές αμμουδιές, είτε οι άθικτες παραλίες με βότσαλα, είτε οι μυστικοί κολπίσκοι όπου μπορείτε να κάνετε ηλιοθεραπεία χωρίς να συναντήσετε άλλον άνθρωπο. Στην Ελλάδα υπάρχουν παραλίες για κάθε γούστο».

Το δημοσίευμα αναφέρεται ακόμη στην πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας (Ακρόπολη, Δήλο, μινωικά παλάτια της Κρήτης, Κάστρο των Ιπποτών στη Ρόδο και Ασκληπιείο στην Κω). Δίδεται έμφαση στο υγιεινό φαγητό και την κρητική κουζίνα, στα ελληνικά κρασιά, τη ρακή και το ούζο, στην πληθώρα των νησιών, στα θαλάσσια σπορ και την πεζοπορία, στα πολυτελή ξενοδοχεία της Σαντορίνης και της Κρήτης – στα μέρη που είναι κατάλληλα για οικογένειες ή για ζευγάρια και στην φιλόξενη στάση των κατοίκων. «Οι Βρετανοί έχουν μακρά ιστορία στην Ελλάδα και πέρα από λίγη γκρίνια για τα Ελγίνεια μάρμαρα, [οι Έλληνες] θα σας υποδεχτούν θερμά – ιδίως το 2021 που σηματοδοτεί την επέτειο των 200 ετών από τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας, κατά τον οποίο η ηγετική προσωπικότητα του βρετανικού ρομαντισμού, ο λόρδος Βύρωνας, θυσίασε τη ζωή του πολεμώντας για τον ελληνικό σκοπό.»