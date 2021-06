Μεγάλη η ζημιά στις ελιές από τις ζέστες του Μαϊου και τον ήπιο χειμώνα

Με επιστολή προς το υποκατάστημα του ΕΛΓΑ Ηρακλείου η Ένωση Σητείας Α.Ε.Σ. αναφέρεται στην καταστροφή που προκλήθηκε στην ελαιοκαλλιέργεια από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Την επιστολή υπογράφουν ο Πρόεδρος της Ένωσης Σητείας Μανώλης Μαυροματάκης, ο Δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβάκης, ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου και εντεταλμένος Περ/κος Σύμβουλος για αγροτικά θέματα Γιώργος Τσιφετάκης και απευθύνονται στον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο. Αναφέρουν:

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Όπως διαπιστώνεται από τους επιστημονικούς και θεσμικούς φορείς, αλλά και από τις μαρτυρίες των ελαιοπαραγωγών, η περιοχή του Δήμου Σητείας υπέστη μεγάλη καταστροφή στην ελαιοκαλλιέργεια από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ο φετινός Μάιος υπήρξε για την Κρήτη ο θερμότερος της τελευταίας δεκαετίας, σύμφωνα με τα στοιχεία 53 μετεωρολογικών σταθμών, όπως αυτά δόθηκαν στη δημοσιότητα, με απόκλιση της μέγιστης θερμοκρασίας από τη μέση τιμή, της περιόδου 2010- 2019 να είναι +2 βαθμοί για το γεωγραφικό διαμέρισμα της Κρήτης.

Οι θερμοκρασίες αυτές, ο ήπιος χειμώνας με τις ασυνήθιστα μεγάλες θερμοκρασίες του Μαΐου ήταν οι αιτίες της μεγάλης και σε πολλές περιοχές ολικής νέκρωσης της γύρης ή και φαινομένων σχινοκαρπίας ανάλογα με το στάδιο της ανθοφορίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η ακαρπία στην περιοχή είναι πάνω από 70% και σε ορισμένες περιοχές ιδιαίτερα στις χαμηλές, αγγίζει το 95%.

Οι υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες σε πολλές περιοχές έφτασαν τους 40° C επέδρασαν καταστροφικά στην ανθοφορία, αν λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι η θερμοκρασία στο φύλλο της ελιάς είναι 3° C ή ακόμη και 4° C μεγαλύτερη από αυτή του περιβάλλοντος, τις θερμές ώρες της ημέρας.

Δεδομένου ότι η καλλιέργεια της ελιάς αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων και επειδή στην περιοχή υπήρξαν δυο συνεχόμενα χρόνια με ζημίες και αρκετά μειωμένη παραγωγή, (2018 υψηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένη ανομβρία, μεγάλες ποσότητες αφρικανικής σκόνης, 2019 δακοπροσβολή με υποβάθμιση της ποιότητας), οι ελαιοπαραγωγοί βρίσκονται σε απόγνωση και η οικονομία της περιοχής σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, αφού δεν αποζημιώθηκαν για τις προηγούμενες καταστροφές παρά τις ενέργειες που έγιναν στον Οργανισμό σας.

Κατά συνέπεια απαιτείται η μέριμνα ώστε να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών και εν συνεχεία, την εξεύρεση πόρων για την καταβολή των αναλογούντων αποζημιώσεων για την αναπλήρωση του εισοδήματος των αγροτών.

Κύριε Πρόεδρε, παρακαλούμε όπως:

– Διερευνηθεί και εκτιμηθεί από την Υπηρεσία σας το μέγεθος της ζημιάς στην παραγωγή καθώς και το ύψος του οικονομικού πλήγματος της καθαρά αγροτικής περιοχής μας, η οποία στηρίζεται κυρίως στην ελαιοκαλλιέργεια.

– Να ενεργήσετε ανάλογα με την απόφαση που οριστικοποιήσατε στη συνεδρίαση της 31 Μαΐου, που αφορά μη καλυπτόμενες ζημίες και αναφέρεται στην καταγραφή των ζημιών που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή, ενώ για τις αποζημιώσεις που θα απαιτηθούν οι πόροι, θα καλυφθούν από άλλες πηγές του κρατικού προϋπολογισμού.