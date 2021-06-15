Οι αριστούχοι του 1ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου

Στο 1ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου κατά την φετινή σχολική χρονιά 2020-2021 αρίστευσαν οι παρακάτω μαθητές:
ΤΑΞΗ Α
ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20, ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ 19 13/14, ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 19 12/14 ΚΛΩΝΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 12/14, ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 19 12/14, ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 19 12/14, ΣΗΣΑΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 11/14, ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 19 10/14, ΚOΘΕΡΕ ΜΠΕΛΟΥΛ ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡ 19 10/14, ΤΖΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 9/14, ΚΟΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19 8/14, ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 19 8/14, ΚΑΡΥΔΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19 7/14, ΚΑΡΥΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 19 7/14, ΤΖΩΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19 7/14, ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 19 7/14, ΔΟΥΣΛΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 19 6/14, ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19 6/14, ΚΟΥΤΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ 19 5/14, ΡΩΜΑΝΑΚΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 19 5/14, ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ 19 4/14, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ 19 4/14, ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 19 3/14, ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 3/14, ΑΛΕΞΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 19 2/14, ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 19 2/14, ΣΗΜΑΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 19 2/14, ΓΙΑΛΥΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 19 1/14, ΣΙΓΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 1/14, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 1/14, ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 13/14, ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 18 12/14, ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 18 12/14, ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 18 11/14, ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 18 10/14, ΧΕΙΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 18 10/14, ΑΛΕΞΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 18 8/14, ΑΠΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 18 7/14, ΓΕΡΟΝΤΗ ΕΜΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 7/14, ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 7/14, ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ 18 7/14.
ΤΑΞΗ Β
ΕΥΓΕΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 20, ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20, ΜΟΥΤΣΙΟΥΔΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20, ΓΙΑΧΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19 13/14, ΟΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝ 19 11/14, ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 19 11/14, ΟΥΛΙΝΙΤΣΙ (ULINICI) ΝΤΕΝΗΣ (DENIS) ΤΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ (SERGIU) 19 10/14, ΣΤΑΚΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 19 10/14, ΜΕΡΑΙ ΦΑΡΙΕ ΤΟΥ ΓΚΕΖΙΜ 19 9/14, ΑΡΧΑΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 19 3/14, ΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 19 3/14, ΠΑΡΑΒΟΛΙΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΝΥΜΦΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 19 2/14, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18 13/14, ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 18 9/14, ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, ΚΑΛΥΒΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 18 7/14, ΜΠΟΥΤΣΑΚΗ ΠΑΥΛΙΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 18 7/14, ΤΡΑΝΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 18 7/14.
ΤΑΞΗ Γ
ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 19 13/14, ΠΑΡΑΒΟΛΙΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 19 13/14, ΒΟΥΚΥΚΛΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 19 11/14, ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 19 11/14, ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 19 11/14, ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 19 11/14, ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19 11/14, ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 19 11/14, ΚΛΩΝΤΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 10/14, ΛΕΑΝΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 19 10/14, ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΓΙΑΣΕΜΗ-ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 19 10/14, ΣΚΥΒΑΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ -ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 9/14, ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 7/14, ΓΑΪΤΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ – ΛΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19 6/14, ΖΑΧΑΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 19 6/14, ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 6/14, ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19 6/14, ΚΟΪΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ 19 4/14, ΣΥΣΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ – ΜΥΡΤΩ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19 2/14, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 19 2/14, ΑΡΧΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ 19, ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 19, ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ ΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 19, ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19, ΜΑΜΟΥΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 19, ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ 19, ΣΥΜΙΝΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 18 13/14, ΤΡΑΝΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 18 13/14, ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 18 12/14, ΜΠΡΟΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18 12/14, ΜΑΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 18 9/14, ΖΟΥΓΚΡΑΒ (ZUGRAV) ΜΙΧΑΗΛ (MIHAIL) ΤΟΥ ΡΟΥΣΛΑΝ (RUSLAN) 18 8/14, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 7/14, ΡΕΠΠΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 18 7/14, ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 18 7/14.
Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας συγχαίρει θερμά τους παραπάνω μαθητές και τους εύχεται Καλή Πρόοδο!
Η Διευθύντρια του
1ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου
Πυθαρούλη ΄Ολγα