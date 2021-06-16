Αριστούχοι 2ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου
ΤΑΞΗ Α
ΑΡΙΣΤΕΙΑ
ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 20, ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20, ΖΕΡΒΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ 20,
ΠΕΔΙΑΔΙΤΗ ΜΑΡΙΛΕΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20, ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19 13/14, ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 19 13/14, ΖΕΡΒΑΝΤΩΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ 19 13/14, ΣΤΑΘΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 19 13/14, ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 19 13/14, ΛΥΛΙΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 12/14, ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 12/14, ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 19 12/14, ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19 11/14, ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 19 10/14, ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19 8/14, ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 19 8/14, ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 19 7/14, ΒΛΑΣΣΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 5/14, ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΥΡΤΩ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 19 5/14, ΜΠΟΥΝΤΟ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ ΤΟΥ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 19 5/14, ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 19 3/14, ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 19 2/14, ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 18 10/14, ΠΑΠΑΤΖΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 18 9/14, ΔΙΑΚΑΚΗ ΜΗΝΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 18 7/14.
ΒΡΑΒΕΙΑ
ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 20, ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20, ΖΕΡΒΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ 20, ΠΕΔΙΑΔΙΤΗ ΜΑΡΙΛΕΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20, ΖΕΡΒΑΝΤΩΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ 19 13/14, ΣΤΑΘΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 19 13/14, ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 13/14.
ΤΑΞΗ Β
ΑΡΙΣΤΕΙΑ
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 20, ΧΑΒΑΚΗ ΚΟΡΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20, ΜΑΓΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 19 13/14, ΜΑΚΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 19 13/14, ΤΣΑΠΑΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 19 13/14, ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 19 12/14, ΖΙΒΑ ΔΑΝΑΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 19 11/14, ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 19 10/14, ΜΑΡΑΓΚΙΔΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ 19 8/14, ΡΙΝΑΚΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 19 8/14, ΠΕΔΙΑΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 19 6/13, ΧΑΜΟΥΛΙΑ ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 19 6/14, ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ-ΛΕΣΚΙΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΥ 19 3/14, ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19 1/14, ΝΤΡΕΟΥ ΓΙΟΝΙΝΤΑ ΤΟΥ ΓΙΟΝΟΥΖ 18 12/14, ΑΤΣΑΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 18 10/14, ΔΑΣΚΟΥΛΙΔΗ ΘΑΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 18 7/14, ΣΗΦΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 18 7/14, ΤΣΕΛΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΑΝ 18 7/14
ΒΡΑΒΕΙΑ
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 20, ΧΑΒΑΚΗ ΚΟΡΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20, ΜΑΓΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 19 13/14.
Γ ΤΑΞΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΑ
ΑΡΑΚΑΔΑΚΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 20, ΚΑΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 20, ΓΚΡΙΤΖΙΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 19 13/14, ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 19 13/14, ΚΟΥΤΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 19 12/14, ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ 19 11/14, ΚΑΘΕΚΛΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 19 10/14, ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 19 10/14, ΣΙΔΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 19 8/14, ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 5/14, ΜΠΕΜΠΕΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 19 4/14, ΝΤΑΗ ΣΤΑΥΡΙΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ 19, ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 18 11/14, ΖΙΒΑ ΝΕΦΕΛΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 18 10/14, ΚΑΠΕ ΦΑΜΠΙΟΛΑ ΤΟΥ ΓΚΕΝΤΣΙ 18 10/14, ΜΠΙΝΤΙΡΙΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 18 9/14, ΨΑΘΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 18 9/14, ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 18 8/14, ΔΟΡΓΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 18 7/14.
ΒΡΑΒΕΙΑ
ΑΡΑΚΑΔΑΚΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 20, ΚΑΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 20, ΓΚΡΙΤΖΙΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 19 13/14, ΣΙΔΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 19 8/14.