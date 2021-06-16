Οι αριστούχοι του 3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου

Στο 3ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου κατά τη φετινή σχολική χρονιά αρίστευσαν οι εξής μαθητές:
Τάξη Α΄: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ, ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΤΡΟΥ ΒΕΝΙ ΡΑΚΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΜΕΤΖΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΣΩΚΡΑΤΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΝΑ ΔΡΑΚΑΚΗ, ΗΛΙΑΝΝΑ ΜΑΡΙΝΟΥ ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ, ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΠΑΝ ΚΑΡΑΤΖΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΙΝΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΒΔΑΚΗΣ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΓΙΟΛΑΚΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΣΗΦ ΜΠΑΧΑΝΤΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΡΙΛΑΚΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΡΙΜΗ, ΜΑΡΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗ, ΡΑΦΑΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΡΑΠΑΝΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ-ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΓΑΝΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ- ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗ, ΗΩ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΑΠΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΚΑΛΟΥΔΑΚΗ, ΘΑΛΕΙΑ ΙΟΡΔΑΝΗ ΤΣΙΡΚΙΝΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΙΟΡΕΤΖΗ.
Βραβεία προόδου: Α1: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΠΑΝ ΚΑΡΑΤΖΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΤΡΟΥ ΒΕΝΙ ΡΑΚΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΑΚΗ, Α2: ΗΩ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΑΠΑΚΗ, ΘΑΛΕΙΑ ΙΟΡΔΑΝΗ ΤΣΙΡΚΙΝΗ, Α3: ΜΑΡΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ.
Τάξη Β΄: ΕΛΕΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΓΚΑΔΡΗ, ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΡΕΤΣΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΥΔΑΤΣΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΟΥΛΑΚΑΚΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΣΗΦ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΡΓΚΙΤ ΔΗΜΗΤΕΡ ΤΣΕΚΡΕΖΙ.
Βραβεία προόδου: Β1: ΓΚΑΔΡΗ ΕΛΕΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, Β2: ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΟΥΛΑΚΑΚΗ και ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ.
Τάξη Γ΄: ΙΩΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ, ΜΕΛΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΔΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΟΛΥΡΑΚΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑΣΣΑΚΗ, ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ, ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΚΟΥΖΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΜΟΥΛΙΑΝΙΤΑΚΗΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΥΡΟΜΑΛΗ, ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΙΤΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗ ΤΣΙΡΚΙΝΗΣ, ΜΥΡΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΟΡΕΝΤΖΗ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ.
Βραβεία προόδου: Γ1: ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΙΤΗ, Γ2: ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΚΟΛΑΚΗ.
Ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά καλή πρόοδο και καλό καλοκαίρι!