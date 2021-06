Με κεντρικό μήνυμα «Δώσε αίμα και Κράτα τον κόσμο ζωντανό» (Give blood and keep the world beating) εορτάστηκε στις 14 Ιουνίου 2021 η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, επισημαίνοντας τη σημαντική συμβολή των εθελοντών αιμοδοτών στη διατήρηση του παλμού του κόσμου, της ζωής και της υγείας των συνανθρώπων μας.

Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, με αφορμή τον φετινό εορτασμό και στόχο την ενημέρωση και προσέλκυση περισσότερων συνειδητοποιημένων εθελοντών αιμοδοτών, την μεγαλύτερη πρόκληση για το σύστημα αιμοδοσίας της χώρας μας, μέσω της προβολής της ανθρωπιστικής διάστασης και εξάλειψης κάθε προκατάληψης, φόβου και άγνοιας σχετικά με την εθελοντική αιμοδοσία, προχώρησε στη δημιουργία ψηφιακού εικονιδίου QR (Quick Response Code).

Μέσω της χρήσης φορητών συσκευών (smartphones, tablets κ.α.) και σάρωσης του ψηφιακού εικονιδίου κάθε πολίτης μπορεί να επισκέπτεται, εύκολα και γρήγορα, σχετικό ειδικό ιστότοπο, ο οποίος σχεδιάστηκε και είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της 7ης Υ.Π.Ε Κρήτης. Εκεί παρέχεται έγκυρη πληροφόρηση – ενημέρωση σε θέματα εθελοντικής αιμοδοσίας και της ηθικής ικανοποίησης που αυτή προσφέρει, της διαδικασίας αιμοδότησης και προστασίας της υγείας του Εθελοντή Αιμοδότη, καθώς και τα σημεία, ώρες και ημερομηνίες που πραγματοποιούνται καθημερινά τακτικές ή έκτακτες αιμοληψίες σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Κρήτης.

Δ/νση Δημόσιας Υγείας 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης