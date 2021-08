Έκθεση χειροποίητων κοσμημάτων της Virpi Malinen

Εγκαίνια: Σάββατο 21 Αυγούστου 2021, Ώρα 19:00

Σάββατο 21- Κυριακή 29 Αυγούστου



Δημοτική Πινακοθήκη Αγίου Νικολάου

Ώρες λειτουργίας 10:00-14:00 & 18:00-23:00

Είσοδος: Ελεύθερη (θα τηρηθούν τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ)

“Handcrafted Art Jewellery by Virpi Malinen” Handcrafted Art Jewellery exhibition

Opening: Saturday August 21st, 2021 – Time 19:00

Agios Nikolaos Municipal Gallery / Opening hours 10:00-14:00 & 18:00-23:00 / Admission free (the necessary measures will be observed in accordance with the instructions of EODY)