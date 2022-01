Η «Imperial Airways» στην Ελούντα τη δεκαετία του 30 – Το ημερολόγιο του Captain Frank Pool

Ο Βρετανός Dave Davis έγραφε ένα εξαιρετικό βιβλίο βασισμένο στο ημερολόγιο του Captain Frank Pool «Imperial Airways in Elounda during the 1930’s» («Imperial Airways στην Ελούντα τη δεκαετία του 30»). Ο Frank Pool ήταν ο υπεύθυνος της αεροπορικής εταιρείας Imperial Airways την περίοδο που ο Κόρφος της Ελούντας αποτέλεσε σημείο προσγείωσης των υδροπλάνων, μεταξύ 1929 και 1939, στο δρομολόγιο Λονδίνο – Αλεξάνδρεια – Βομβάη. Τα δρομολόγια στιγμάτισαν το τραγικό γεγονός της 22ας Αυγούστου 1936, όταν κατέπεσε, μετά από «βαριά» προσγείωση το υδροπλάνο Scipio προερχόμενο από Αλεξάνδρεια.

* Ο Dave Davis ερεύνησε και κατάγραψε πολλές λεπτομέρειες για τα υδροπλάνα της Ελούντας. Επικοινωνήσαμε με τον συγγραφέα και μας έδωσε περισσότερα στοιχεία για τον Frank Pool και το βιβλίο του:

«Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας για το βιβλίο μου. Ο Captain Pool είχε καθημερινή επαφή με τους ντόπιους κατοίκους της Ελούντας. Παρασημοφορήθηκε ως ήρωας πολέμου μετά τη θητεία του στο S.O.E., ως Στέλεχος Ειδικών Επιχειρήσεων. Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου βοήθησε τον ελληνικό λαό να απαλλαγεί από τους Γερμανούς κατακτητές. Στη συνέχεια έγινε Βρετανός Πρόξενος και εργάστηκε αρχικά στον Βόλο και στη συνέχεια επέστρεψε στα Χανιά μέχρι τον πρόωρο θάνατό του στην Αθήνα το 1947.

Έχω πραγματοποιήσει εκτεταμένη έρευνα και πολλά από αυτά είναι γραμμένα στο βιβλίο μου, αλλά υπάρχουν και άλλες πολύ πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες που θα γράψω για τη διάρκεια της υπηρεσίας του στον πόλεμο, από το 1939 έως το 1945 και μετά. Ήταν πολύ σεβαστός στην Ελούντα και είμαι βέβαιος ότι πολλοί από τους ντόπιους, ειδικά κάποιοι από την παλαιότερη γενιά, θα ενδιαφέρονταν πραγματικά να μάθουν τί του συνέβη, αφού έφυγε από την Ελούντα. Έχω ένα αντίγραφο μιας επιστολής που του έστειλαν το 1944 οι κάτοικοι της Ελούντας που τον ευχαριστούσαν που τους προμήθευε με πολλά τρόφιμα και προμήθειες που ήταν πολύ απαραίτητα εκείνη την εποχή».

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ