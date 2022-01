Ανακοίνωσε Diallo η Νίκη Σητείας

Το Δ.Σ της ΝΙΚΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ με μεγάλη χαρά και μετά από πολύ κόπο, ανακοινώνει την Διεθνή μεταγραφή του αμυντικού μέσου από τη Γουινέα ABDURAHIM DIALLO. Welcome to the Blue Family Rahim!!!