Επέκταση, εκβάθυνση ή… τί λιμάνι θέλουμε στον Άγιο Νικόλαο;

Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο, το Wonder of the Seas των 236.857 τόνων της Royal Caribbean International έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να προετοιμαστεί για το παρθενικό του ταξίδι. Το κρουαζιερόπλοιο μπορεί να φιλοξενήσει 6.988 επιβάτες και 2.300 άτομα πλήρωμα(συνολικά 9.288) και είναι το πέμπτο πλοίο στην κατηγορία Oasis της Royal Caribbean.

* Δυστυχώς τέτοια μεγάλα κρουαζιερόπλοια δε μπορούν να δέσουν στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Διαβάζουμε για συζητήσεις που αφορούν επέκταση του λιμανιού μας, για άλλες που αφορούν την εκβάθυνσή του, αλλά και το ερώτημα «Τί λιμάνι θέλουμε;» (τουρισμό ή εμπόριο;).

* Ο πρώην λιμενάρχης Αγίου Νικολάου αντιπλοίαρχος Σπύρος Αγγελάκης σε συνομιλία, που είχαμε μαζί του για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες, μας σχολίασε: «Μια πρόταση θα ήταν η σύνδεση άμεσα με δελφίνι των πόλεων της ανατολικής Κρήτης. Έτσι θα είμαστε, με ασφάλεια, σε 20 λεπτά στο Ηράκλειο. Επίσης, η κατασκευή μόλου στην Παχειά Άμμο θα βοηθούσε την φορτοεκφόρτωση σε φορτηγά πλοία των εμπορευμάτων της ανατολικής Κρήτης. Δεν είναι ουτοπία! Μια απόφαση θέλει!».

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ