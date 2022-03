3ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου: Εκπαιδευτικό  πρόγραμμα της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

Με ιδιαίτερη χαρά παρακολουθήσαμε την Πέμπτη 10 Μαρτίου σε live streaming το δεύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης «Γνωρίζουμε τα όργανα της Συμφωνικής Ορχήστρας: Τα ξύλινα πνευστά».

Ένα κουιντέτο πνευστών αποτελούμενο από τα 4 ξύλινα πνευστά της ορχήστρας (φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο, φαγκότο) και 1 χάλκινο (κόρνο) έπαιξαν για τους μαθητές των σχολείων μας ένα πρόγραμμα το οποίο περιλάμβανε τα παρακάτω μουσικά κομμάτια/αποσπάσματα:

Ferenc Farkas (1905-2000) Early Hungarian dances from the 17th century for wind quintet

Franz Joseph Haydn(1732-1809) Divertimento in Bflat major, Hob

Denes Agay(1911-2007) Five Dances for Wind Quintet

Γεώργιος Καρακάσης Σούστα Σιάτιστας: σύνθεση ειδικά για το Κουιντέτο Ξύλινων Πνευστών της Κ.Ο.Θ.

Claude Debussy (1862-1918) The Little Negro short piece for piano,

Arranged for wind quintet by Eugenne Bozza

Οι εξαίρετοι μουσικοί της Κ.Ο.Θ. εξήγησαν στους μαθητές μας τον τρόπο κατασκευής και λειτουργίας των μουσικών οργάνων και μέσα από ένα αντιπροσωπευτικό ρεπερτόριο έδωσαν παραδείγματα στα οποία γινόταν απόλυτα κατανοητό το ηχόχρωμα και οι δυνατότητες του κάθε οργάνου.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι μαθητές παρακολούθησαν με μεγάλη προσήλωση και απόλυτο σεβασμό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και εξέφρασαν έντονα την επιθυμία τους να συμμετάσχουν ξανά στην επόμενη δράση.

Ιδιαίτερα για εμάς που ζούμε στην επαρχία αυτή η πρωτοβουλία της Κ.Ο.Θ. μας δίνει τη δυνατότητα να μυήσουμε τους μαθητές μας στο θαυμαστό κόσμο της κλασικής μουσικής και να τους εκπαιδεύσουμε ώστε να συμβάλλουμε στη δημιουργία ώριμων κι ευτυχισμένων ανθρώπων.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα μέλη της Κ.Ο.Θ.:

Φλάουτο: Νικολό Δημόπουλο

Όμποε: Παναγιώτη Κουγιουμτζόγλου

Κόρνο: Λευτέρη Γκρούνη

Φαγκότο: Ρέα Πικίου

Κλαρινέτο: Κοσμά Παπαδόπουλο,

όπως, επίσης, και την Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Κ.Ο.Θ. κ. Γεωργία Καραντώνη και αναμένουμε με ανυπομονησία την επόμενη δράση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.

3ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου