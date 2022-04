Θα πραγματοποιηθούν φέτος όλες οι μεγάλες αλλά και νέες εκδηλώσεις στον Άγιο Νικόλαο

Επαφές με τους πολιτιστικούς συλλόγους σκοπεύει να ξεκινήσει ο Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Αγίου Νικολάου το επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να καταγράψει τις εκδηλώσεις που προγραμματίζουν. Φέτος, όπως δείχνουν και τα πρωτόκολλα θα καταστεί εφικτή η πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΝ, αντιδήμαρχος Χάρης Αλεξάκης, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Οργανισμού.

Ανάμεσα σ’ αυτές, αναφέρθηκε στο Παιδικό Φεστιβάλ, το Φεστιβάλ Πλατείας, τη Γιορτή Τουρισμού σε συνδυασμό με το Γαστρονομικό Φεστιβάλ, το Μεραμπελλιώτικο Σεργιάνι, τις εκδηλώσεις του Δεκαπενταύγουστου στη Νεάπολη. Ο ΠΑΟΔΑΝ θα εξετάσει επίσης αν θα γίνουν αφιερώματα για την 100ή επέτειο της Μικρασιατικής Καταστροφής και για το Έτος Ιάκωβου Καμπανέλη που έχει κηρύξει το Υπουργείο Πολιτισμού.

Επίσης 17-18 Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται το SUP (Stand Up Paddling) το οποίο θα λάβει χώρα εδώ, το επόμενο Σαββατοκύριακο από το Παγκόσμιο Κύπελλο SUP που θα γίνει στην Πολωνία. Από τους συμμετέχοντες εκεί αθλητές, προσδοκά να προσελκύσει αρκετούς και η διοργάνωση SUP που συνδιοργανώνουν ΠΑΟΔΑΝ και ΔΑΕΑΝ στον Αγιο Νικόλαο.

Στις 29 Ιουλίου θα γίνουν στον Αγιο Νικόλαο ο τελικός του Πανελληνίου Πρωταθλήματος «Beach Volley». Ο ΠΑΟΔΑΝ έχει δεχθεί πρόταση για να πραγματοποιηθεί στον Αγιο Νικόλαο και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τριάθλου, 17-18 Ιουνίου, όπως είχε διοργανώσει και το «Sea Experience».

Ο Ιστιοπλοϊκός Σύλλογος έχει γνωστοποιήσει στον ΠΑΟΔΑΝ τη διοργάνωση στον Αγιο Νικόλαο του «European Match Race Tour», το οποίο τοποθετείται 20-22 Μαϊου.

Στο πλάνο, για υλοποίηση σε συνεργασία και με τοπικά πολιτιστικά σωματεία, θα μπουν ορισμένες εκδηλώσεις. Μεταξύ αυτών είναι η «Γιορτή Βουνού» στις 29 Ιουνίου, ο Αγώνας Ορεινής Ποδηλασίας κ.α.

Επίσης, επισημάνθηκε ότι οι εκδηλώσεις των Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς χρειάζονται «τόνωση» γι’ αυτό θα πρέπει από νωρίς να γίνει πρόβλεψη της δαπάνης που θα διατεθεί γι’ αυτές…

Προτάθηκε επίσης να γίνουν κάποιες διαλέξεις με φιλοσοφικό κ.α. περιεχόμενο με πρόσκληση προσωπικοτήτων των γραμμάτων και των τεχνών. Με αφορμή την πρόταση αυτή, ο πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΝ σχολίασε ότι «σε κλειστούς χώρους, πολύ δύσκολο να επιστρέψει ο κόσμος πλέον. Είναι κάτι που καταγράφηκε κατά τη λειτουργία του Σινεμά αλλά και στις παραστάσεις της ΕΘΟΑΝ… Σιγά – σιγά, η επιστροφή στις εκδηλώσεις σε κλειστούς χώρους πρέπει να κερδηθεί, αλλά θα πάρει χρόνο και αρκετή προσπάθεια».

Το οικονομικό…

Το πλάνο των εκδηλώσεων συνδέεται άμεσα και με τις οικονομικές δυνατότητες του ΠΑΟΔΑΝ. Εκτός της ιδίας συμμετοχής και κάλυψης των δαπανών, στις μεγάλες διοργανώσεις ο ΠΑΟΔΑΝ αναζητά και εξασφαλίζει χορηγίες, περισσότερο σε παροχές υπηρεσιών παρά σε χρήμα. Ένα μεγάλο κομμάτι των χορηγιών αποτελεί και η δωρεάν φιλοξενία που ζητά και λαμβάνει από ξενοδοχεία της περιοχής, για διαμονή αθλητών, καλλιτεχνών και συνοδών τους.

Όπως επισημάνθηκε και η χρονιά αυτή, λόγω των ειδικών συνθηκών (2 χρόνια πανδημίας, ρωσο-ουκρανικός πόλεμος, ενεργειακή κρίση/ακρίβεια κλπ.) θα είναι δύσκολη, τα έσοδα αναμένονται περιορισμένα, οπότε ο οικονομικός σχεδιασμός για τις δαπάνες που θα αποφασιστούν θα πρέπει να γίνει με συνεννόηση με τη δημοτική αρχή.

Ο κ. Αλεξάκης πρότεινε πριν το Πάσχα να προγραμματιστεί συνάντηση με τους εκπροσώπους των πολιτιστικών σωματείων ώστε να καταγραφούν οι προτάσεις τους και να ληφθούν υπόψιν στο κεντρικό σχεδιασμό του ΠΑΟΔΑΝ. Σημαντικό, όπως τονίστηκε, είναι να γίνει καταμερισμός ευθύνης μεταξύ των μελών του Δ.Σ. του Οργανισμού για τη διοργάνωση των μεγάλων αθλητικών/πολιτιστικών εκδηλώσεων, που απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό και προγραμματισμό, καθώς επίσης και η προσέλκυση εθελοντών πολιτών που επιθυμούν να συνδράμουν στο έργο αυτό.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ