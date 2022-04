Κύμα αλληλεγγύης στον λαό της Ουκρανίας από τις σχολικές κοινότητες Αγίου Νικολάου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συλλογή φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και τροφίμων από το σχολικό δίκτυο «Εθελοντισμός και αλληλεγγύη» του 3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου, συμβάλλοντας στην προσπάθεια του Ερυθρού Σταυρού (τμήμα Αγίου Νικολάου) για ανθρωπιστική στήριξη στον λαό της Ουκρανίας Συγκεκριμένα, οι σχολικές κοινότητες του 2ου Γυμνασίου, του 3ου Γυμνασίου, του Γυμνασίου Κριτσάς και του 1ου ΓΕΛ Αγίου Νικολάου συγκέντρωσαν υλικό το οποίο παραδόθηκε σε κούτες την Παρασκευή 8 Απριλίου στον Ερυθρό Σταυρό.

Σε αυτό το πλαίσιο αλληλεγγύης, μια ακόμη τρυφερή κίνηση αγάπης έλαβε χώρα στις 23 Μαρτίου από τη σχολική κοινότητα του Γυμνασίου Κριτσάς. Ας αφήσουμε τους μαθητές να διηγηθούν την εμπειρία τους:

Μανώλης : Όπως γνωρίζετε, τον τελευταίο καιρό έχει ξεσπάσει ένας πόλεμος ο οποίος αναγκάζει ολοένα και περισσότερες οικογένειες να μεταναστεύουν σε άλλες περιοχές. Πολλές απ’ αυτές έρχονται εδώ στην Ελλάδα.

Μαρία – Ζαμβία : Πριν μια εβδομάδα, ενημερωθήκαμε από την κυρία μας για την άφιξη ενός κοριτσιού απ’ την εμπόλεμη ζώνη, σε ένα από τα κεντρικά γυμνάσια της πόλης του Αγίου Νικολάου. Ένα κορίτσι της ηλικίας μας που ήρθε εδώ μετά από πολυήμερο και κοπιαστικό ταξίδι μαζί με τη μαμά και το μικρό αδερφάκι του. Ο μπαμπάς έμεινε πίσω για να βοηθήσει στον πόλεμο.

Μαρία : Εκείνη τη μέρα ξεχύθηκα στο προαύλιο και την έψαχνα με το βλέμμα. Η είδηση της άφιξής της στο σχολείο με είχε αναστατώσει. Ο πόλεμος σα να είχε έρθει άξαφνα πιο κοντά. Μαζί και η φρίκη του. Πόλεις που καπνίζαν κατεστραμμένες, παιδιά στοιβαγμένα στα καταφύγια και μαζί ένα καραβάνι ανθρώπων με μωρά στην αγκαλιά που βγαίναν στον αδιανόητο δρόμο της προσφυγιάς. Αυτές ήταν οι εικόνες που χόρευαν ήδη στο μυαλό μου. Όταν την είδα! Ασφαλή πια, πίσω από ένα τρυφερό τείχος προστασίας που είχαν φτιάξει για κείνη οι καινούριες της πλέον συμμαθήτριες.

Μανώλης : Μόλις πληροφορηθήκαμε από την κυρία μας -που είναι και στα δύο σχολεία – για την έλευση της μαθήτριας από την Ουκρανία, αμέσως σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι για να νιώσει ευπρόσδεκτη αλλά και για να προσφέρουμε μια μικρή ενίσχυση για τις πρώτες ανάγκες στο νέο της σπίτι.

Μαρία : Την επαύριο πήγα πάλι στο προαύλιο και την βρήκα. You have many brothers and sisters… της λέω ενθουσιασμένη στα σπαστά αγγλικά μου… in my other school of Kritsa … a small village near here …and they really want to meet you…

Μαρία – Ζαμβία : Μέσα σε τρεις μέρες είχαμε ήδη μαζέψει αρκετά χρήματα και τρόφιμα. Εκλεκτά προϊόντα του χωριού μας και δώρα απ’ τα παιδιά.

Μαρία : Οι εποχές είναι δύσκολες, εγώ είχα προτείνει κάτι τελείως συμβολικό, να πάρουμε ένα μικρό δώρο. Αλλά αυτά που μαζέψαμε τελικά ήταν πέραν κάθε προσδοκίας. Ένα κύμα αλληλεγγύης είχε ήδη προλάβει να σηκωθεί με κύριο σώμα τα παιδιά.

Μαριγιάννα : Η συνάντηση έγινε κάτω στην πόλη μπροστά στο δικό της Γυμνάσιο. Μια αντιπροσωπεία τεσσάρων παιδιών από το Γυμνάσιο Κριτσάς μαζί με την κυρία μας, συναντηθήκαμε μαζί της. Λίγο αμήχανα στην αρχή, δώσαμε τα δώρα μας και μετά την πήγαμε βόλτα. Σ’ όλη τη διαδρομή ένοιωθα ανυπόμονη και χαρούμενη που καταφέραμε να τη συναντήσουμε. Φαινόταν πολύ καλό κορίτσι και μας μιλούσε συνέχεια. Φεύγοντας σκέφτηκα πως είναι κρίμα να γίνεται πόλεμος στις μέρες μας και να φεύγουν παιδιά μακριά από την πατρίδα τους.

Μαρία : Φεύγοντας, μας αγκάλιασε όλους… έναν έναν… Και εμείς δώσαμε την υπόσχεση πως θα την πάρουμε μια μέρα στην Κριτσά να την ξεναγήσουμε στο χωριό και να γνωρίσει και τα υπόλοιπα παιδιά που επίσης ανυπομονούσαν να τη συναντήσουν.

Η Αναστασία είναι το πρώτο παιδί από την εμπόλεμη ζώνη που ήρθε σε Γυμνάσιο της πόλης μας. Πλέον έχουν έρθει και άλλα. Η αγκαλιά μας θα είναι ανοιχτή και γι’ αυτά.

Συγχαίρουμε όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς για την ανταπόκριση στο κάλεσμα των σχολείων τους και για την τόσο ειλικρινή και άμεση προσφορά αγάπης. Συγχαίρουμε και το προεδρείο του 15μελούς του Γυμνασίου Κριτσάς, για την άμεση ενεργοποίησή τους, καθώς και όλα τα παιδιά που με τόση αγάπη προσέφεραν το χαρτζιλίκι τους καθώς και τις γλυκές μαμάδες για τα καλούδια τους στη μαθήτρια από την Ουκρανία.

Μέσα στο ευρύτερο κύμα αλληλεγγύης και ανθρωπιστικής βοήθειας που πολλά σχολεία του νομού σήκωσαν προς τον ουκρανικό λαό… αυτός ο γλυκός σφιχτός πυρήνας των παιδιών μας, που σφίγγουν σήμερα τη γροθιά του ενάντια στον πόλεμο, στέκεται αλληλέγγυα σε κάθε άνθρωπο που βγήκε στο δρόμο της προσφυγιάς. Σε μια περίοδο κρίσης αξιών, η έμπρακτη δοτικότητα και ο Εθελοντισμός μπορούν να δώσουν μήνυμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, να αναδείξουν τα αισθήματα αλτρουισμού των μαθητών και να μας γεμίσουν με αισιοδοξία και ελπίδα για το μέλλον. Για ένα μέλλον ειρήνης, συνεργασίας και αλληλοσεβασμού μεταξύ όλων των λαών.

Αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο μάθημα της χρονιάς για τους μαθητές μας.

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ