Από κοινού στις Ιλεάνα Αρναούτου και Ισμήνη Κίνγκ το Βραβείο Τέχνης Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη 2022

Στις Ιλεάνα Αρναούτου και Ισμήνη Κινγκ απονέμεται από κοινού το 2ο Βραβείο Τέχνης Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη, για το έργο τους Tender shell geophilia.

Η Ισμήνη Κινγκ και η Ιλεάνα Αρναούτου ξεκίνησαν την συνεργατική τους πρακτική το 2019, εστιάζοντας στην ενσώματη θηλυκότητα και την απώλεια ως μία δυνητική και πορώδης συνθήκη, έννοιες τις οποίες νιώθουν την ανάγκη να αναλογιστούν σε συν-ποιητικό πλαίσιο.

Το έργο τους Tender shell geophilia, αποτελεί ένα δίκτυο γλυπτών που έχει την βάση του στο γεωγραφικό τοπίο του κόλπου του Αγίου Νικολάου, το οποίο οι καλλιτέχνιδες αντιμετωπίζουν ως ενεργό χώρο περίεξης. Στοιχεία του έργου εμπνέονται από ένα ευρύτερο γλυπτικό λεξιλόγιο που σχετίζεται με το νερό, το άδειασμα και το γέμισμα, την έλλειψη και την παρουσία. Πηγάζοντας από ένα αφήγημα που συνδέει την γεωγραφία με τον ερωτισμό, το έργο εξελίσσεται σε μία συνθήκη συσχέτισης με τα στοιχεία του τοπίου και θέτει το σώμα ως ενεργό στοιχείο σε αυτή τη σχέση αλληλεπίδρασης.

Η Ισμήνη Κινγκ (γ.1993) είναι γλύπτρια και κεραμίστρια, απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος MFA Sculpture του Slade School of Fine Art του Λονδίνου, όπου έλαβε το βραβείο Jeanne Szego. Πρόσφατες εκθέσεις περιλαμβάνουν ‘True Love Leaves No Traces’, Galerist, Κωνσταντινούπολη (2022), ‘Encounters in wreath-knot-chain formations’ (ατομική έκθεση), The Breeder Gallery, Aθήνα (2021), ‘(dis)placement’, Jacaranda, Ρίο ντε Τζανέιρο και Off- Quay, Λονδίνο (2017).

Η Ιλεάνα Αρναούτου (γ.1994) είναι απόφοιτος του προπτυχιακού προγράμματος του Slade School of Fine Art του Λονδίνου, και του μεταπτυχιακού προγράμματος Ιστορίας της Τέχνης του University College London. Επικεντρώνεται στη ζωγραφική και την γλυπτική. Πρόσφατες εκθέσεις περιλαμβάνουν ‘ATHENSYN II: Going Viral’, Steinzeit gallery, Βερολίνο (2022), ‘21! Contemporary Greek Painting’, Aρχαιολογικό Μουσείο του Αγίου Νικολάου, Κρήτη (2021), ‘APOTROPAION’, 16 Φωκίωνος Νέγρη – Συλλογή Σωτήρη Φέλιου, Aθήνα (2021). Η Ιλεάνα έχει βραβευτεί με το πρόγραμμα υποστήριξης καλλιτεχνών ARTWORKS 2020 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Λίγα λόγια για το Βραβείο Τέχνης

Ιδρύματος Γ&Α Μαμιδάκη



Το Βραβείο Τέχνης επιστεγάζει τις τριαντάχρονες προσπάθειες του Ιδρύματος Γ&Α Μαμιδάκη για αρωγή και ενίσχυση της καλλιτεχνικής πρωτοπορίας. Υποστηρίζει σύγχρονους δημιουργούς προσφέροντάς τους – εκτός από το χρηματικό έπαθλο των 10.000 ευρώ – τη δυνατότητα να δημιουργήσουν site specific εικαστικό έργο το οποίο όχι μόνο θα αποτελέσει μέρος της συλλογής του Ιδρύματος που βρίσκεται σε μόνιμη έκθεση στο Sculpture Garden του Minos Beach art hotel στην Κρήτη, αλλά θα ενταχθεί και σε μια σημαντική πολιτιστική κληρονομιά.

Ύστερα από δύο χρόνια αναγκαστικής σιωπής λόγω της πανδημίας, είμαστε πολύ χαρούμενοι που φέτος καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε τον θεσμό όπως επιθυμούσαμε. Λάβαμε πολλές και αξιόλογες αιτήσεις, και θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους υποψηφίους.

