Hotel of the Year Awards 2022: Οι βραβευθέντες από το νομό Λασιθίου

Βραβεύτηκαν, -για τέταρτη χρονιά από το Hotel & Restaurant Daily-, κορυφαία ξενοδοχεία της Ελλάδας, τα οποία διακρίθηκαν για το μοναδικό ύφος των υπηρεσιών τους, της αρχιτεκτονικής και του προσωπικού τους και τα οποία αποτελούν ξεχωριστό προορισμό για τους φιλοξενούμενούς τους.

* Η τελετή απονομής των Greek Hotel of the Year Awards πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Μαρτίου στον πολυχώρο «Έβδομος». Τις υποψηφιότητες αξιολόγησαν τα 23 μέλη της επιτροπής με πρόεδρο τον Πάνο Αλμυράντη, Γενικό Διευθυντή του Grand Hyatt Athens και Πρόεδρο της EHMA -European Hotel Managers Association.

* Για το νομό Λασιθίου έχουν ενδιαφέρον οι παρακάτω βραβεύσεις:

Το Lifetime Achievement Award απονεμήθηκε στον κ. Μπάμπη Φωσκολάκη, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου- Σύμβουλο Διοίκησης των Phaea Resorts.

Summer Hotel/ Resort: BRONZE Wyndham Grand Crete Mirabello Bay | Summer Hotel

Adults Only Hotel: SILVER Royal Marmin Bay Boutique and Art Hotel Adults Only

Best Coastal Hotel: GOLD Numo Ierapetra.

ΛΕΩΝ. K.