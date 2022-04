«Πρόσωπο της Εβδομάδος» ο Μανώλης Ξανθογεώργης

Ένα από τα πρώτα ονόματα στο διεθνές μουσικό στερέωμα της εποχής μας είναι ο Harry Styles. Το νέο του τραγούδι που κυκλοφόρησε την 1η Απριλίου, «As It Was», κατάφερε να καταρρίψει ένα ρεκόρ Γκίνες. Το τραγούδι του 28χρονου σταρ κατάφερε να γίνει εκείνο με τα περισσότερα streams (ροές βίντεο) στο Spotify (υπηρεσία αναπαραγωγής μουσικής) σε 24 ώρες, από άνδρα καλλιτέχνη, σύμφωνα με ανακοίνωση των ρεκόρ Γκίνες. Το τραγούδι ξεπέρασε τα 16 εκατομμύρια streams (!) τις πρώτες 24 ώρες του στην πλατφόρμα. Το ίδιο τραγούδι είναι επίσης το πρώτο σε 34 χώρες.

¡ Τα καλά και σημαντικά νέα για εμάς είναι ότι την προώθηση του «As it was» έκανε ο Αγιονικολιώτης Μανώλης Ξανθογεώργης, Senior Vice President of Digital Marketing and Media (Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης) της περίφημης Columbia Records. Το Billboard τον ανακήρυξε ως «Πρόσωπο της Εβδομάδος»: «Το ψηφιακό μάρκετινγκ σήμερα είναι ένα μείγμα τέχνης και επιστήμης», λέγει ο Μανώλης. «Απαιτεί να είσαι τολμηρός και έτοιμος να πάρεις ρίσκα και σίγουρα έτοιμος να αποτύχεις». Μπράβο στα «παιδιά μας», που μεγαλουργούν σ’ άλλα μέρη της γης.

ΥΓ.: Η ασπρόμαυρη φωτογραφία του Μανώλη, που συνοδεύει το κείμενο στο Billboard, είναι του πολλά υποσχόμενου φωτογράφου Ορέστη Σπυριδάκη.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ