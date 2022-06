GRECOTEL: Fam Trip με κορυφαίους Γαλλικούς τουριστικούς Οργανισμούς στα ξενοδοχεία του Ομίλου στην Κρήτη

Ταξίδι εξοικείωσης (fam trip) για 14 εκπροσώπους και στελέχη 2 μεγάλων ταξιδιωτικών πρακτορείων της Γαλλίας υλοποιήθηκε στα ξενοδοχεία της Grecotel στην Κρήτη από 28 έως 31 Μαΐου.

Στόχος του fam trip ήταν οι κορυφαίοι Γάλλοι επαγγελματίες του κλάδου να γνωρίσουν από κοντά τη φιλοξενία, την ποιότητα των υπηρεσιών, καθώς και τις κοινωνικές και ανθρώπινες αξίες που πρεσβεύει η Grecotel για τους φιλοξενούμενους στα ξενοδοχεία της. Η επίσκεψη

των εκπροσώπων από τους Γαλλικούς Τουριστικούς Οργανισμούς Pret-à-Partir και FTI πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διεύρυνσης και ενίσχυσης που πραγματώνει η Grecotel σε ξένες αγορές. Το fam trip είχε σκοπό να εδραιωθεί η Κρήτη ως ένας ιδιαίτερος πολιτισμικός, ιστορικός, αρχαιολογικός και γαστρονομικός προορισμός, ώστε στην μετά-Covid εποχή να ενισχυθούν οι ροές επισκεπτών από αυτή την σημαντική αγορά προς το νησί και κατ’ επέκταση στα ξενοδοχεία του Ομίλου.

Οι κορυφαίοι Ευρωπαίοι πράκτορες φιλοξενήθηκαν στα ξενοδοχεία: Grecotel Caramel Boutique Resort, Grecotel Amirandes Boutique Resort, Grecotel LUX ME White Palace Luxury Beach Resort, Grecotel Marine Palace & Aqua Park All in Lifestyle Resort, ενώ ξεναγήθηκαν και στη βιολογική φάρμα της Grecotel στο Ρέθυμνο AgrecoFarms.

Οι επισκέπτες έμειναν ενθουσιασμένοι από τα υψηλά γαστρονομικά στάνταρ του Ομίλου, εντυπωσιάστηκαν από την αντιστοιχία σε διεθνές επίπεδο ποιότητας και κόστους στα ξενοδοχεία της Grecotel και σχολίασαν με τον πλέον θετικό τρόπο τις πολυτελέστατες υπηρεσίες που παρέχει το πρωτοπόρο τουριστικό προιόν LUX ME, το οποίο αναδεικνύεται το πλέον δημοφιλές για απαιτητικούς επισκέπτες υψηλού οικονομικού προφίλ παγκοσμίως.

Επιπλέον, αναφέρθηκαν με θερμά λόγια στην οικογενειακή ατμόσφαιρα και τις παροχές της εταιρείας στο Marine Palace & Aqua Park. Δήλωσαν γοητευμένοι από το ιδιαίτερο στίγμα του μοναδικού Caramel, την απαράμιλλη πολυτέλεια και τις ασυναγώνιστες υπηρεσίες αναζωογόνησης στο Amirandes, καθώς και την ανυπέρβλητη εμπειρία ζωής που προσφέρει η επίσκεψη στην AgrecoFarms.