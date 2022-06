Οι διευθυντές ξενοδοχείων συζητούν το πρόβλημα στην εξεύρεση προσωπικού

Την περασμένη Τρίτη πραγματοποιήθηκε υβριδικά η Oλομέλεια του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων στο ξενοδοχείο Out of The Blue Resort στην Αγία Πελαγία. Αρχικά ο πρόεδρος κ. Σφακιανάκης Γιώργος, καλωσόρισε κι ευχαρίστησε τα μέλη και τους ομιλητές για την παρουσία τους.

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην ολομέλεια:

Παρουσίαση από τον κ. Μηλιαράκη Τάκη, των κρασιών Μίνως, μια οινοπαραγωγή μονάδα με πολύ μεγάλη παράδοση στην οινοποιία της Κρήτης. Οι οίνοι που παράγονται κυρίως από γηγενείς ποικιλίες, όπως το Κοτσιφάλι και το Μαντηλάρι για τα κόκκινα, τη Βιλάνα, το Βιδιανό και το Θραψαθήρι για τα λευκά, τα οποία οινοποιεί και εμφιαλώνει με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και με τελευταίας τεχνολογίας και μεθοδολογίας μηχανήματα

Στη συνέχεια η κα Ορφανουδάκη Τατιάνα, (TUI), μίλησε με αισιοδοξία για την εξέλιξη της σεζόν καθώς είπε πως βρίσκεται στα επίπεδα του 2019 και αναφέρθηκε στην τιμολογιακή πολιτική συμβολαίων που θα ακολουθήσει η TUIγια το 2023

Ο κ. Κοκολάκης Νίκος, Πρόεδρος Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου, έθεσε το πρόβλημα εύρεσης προσωπικού με κύριο λόγο την απουσία κινήτρων στην απασχόληση του τουριστικού τομέα εξαιτίας:

-της υποβάθμισης των σχολών

-της μικρής διάρκειας ταμείου ανεργίας και

-της κατάργησης του εφ’ άπαξ 20τίας

Ο Πρόεδρος κ. Σφακιανάκης Γιώργος, δήλωσε σχετικά με τα παραπάνω οτι είναι αναγκαία η στήριξη των εργαζομένων στον Τουρισμό και ειδικά των εποχιακών απασχολούμενων. Θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου τα τουριστικά επαγγέλματα να γίνουν πιο ελκυστικά. Η Πολιτεία θα πρέπει να στηρίξει την απασχόληση στον Τουριστικό κλάδο – στυλοβάτη της εθνικής οικονομίας- αυξάνοντας την οικονομική της στήριξη στους εποχιακά εργαζομένους μέσω της επέκτασης του ταμείου ανεργίας και να δώσει επιπλέον κίνητρα στους εργαζομένους όπως την επαναφορά του εφάπαξ. Παράλληλα θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε ποιοτική αλλά και ποσοτική αναβάθμιση της Τουριστικής εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης, προκειμένου να καλυφτούν οι αυξανόμενες ανάγκες του τουριστικού τομέα.

Οι Τουριστικές επιχειρήσεις από την πλευρά τους θα πρέπει να φροντίσουν στους τομείς που επηρεάζουν, για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας ενώ και οι εργαζόμενοι από την δική τους πλευρά θα πρέπει να επιδείξουν αντιστοίχως συνέπεια και επαγγελματική συμπεριφορά.

Οι μόνιμοι εργαζόμενοι στον Τουρισμό (εποχιακοί και μη) με τις γνώσεις τους , το χαμόγελο τους και με έντονο το αίσθημα της φιλοξενίας προσφέρουν τα μέγιστα ώστε η χώρα μας και η Κρήτη να αποτελεί έναν από του κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς.

Ακολούθησε ενημέρωση απο τον κ. Μαρκάκη Κώστα, Γενικό Διευθυντή CretanHolidays, για την τρέχουσα σεζόν, χαρακτηρίζοντας το 2022 μια αναμενόμενη, πολύ καλή χρονιά με τον κόσμο να θέλει να ταξιδέψει. Τόνισε πως η Ελλάδα έχει προβάδισμα στις προτιμήσεις των τουριστών και επιβάλλεται να διατηρηθεί.

Στη συνέχεια, ο κ. Παπαδάκης Αναστάσιος, Πρόεδρος Λέσχης Αρχιμαγείρων Κρήτης, μίλησε για πρακτικές μείωσης του κόστους τροφίμων και πρότεινε εναλλακτικές λύσεις την τρέχουσα περίοδο.

Ακολούθησε ενημέρωση από τους επικεφαλής επιτροπών νομών Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου και συζήτηση μεταξύ των μελών για την πορεία των κρατήσεων της φετινής σεζόν και με ιδιαίτερη έμφαση στην τιμολογιακή πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί ενόψει υπογραφής των συμβολαίων για την επόμενη τουριστική σεζόν.

Η εκδήλωση έκλεισε με τις ευχαριστίες του προέδρου του Συλλόγου, στον συνάδελφο οικοδεσπότη της Ολομέλειας Διευθυντή του Ξενοδοχείου κ. Μανώλη Μαρή και το προσωπικό του Ξενοδοχείου OUTOFTHEBLUERESORT για την άψογη φιλοξενία τους

Έγινε ξενάγηση στους εντυπωσιακούς χώρους του εμβληματικού ξενοδοχείου και ακολούθησε δείπνο στο κεντρικό εστιατόριο, προσφορά του ξενοδοχείου.

