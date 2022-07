Η οικογένεια της bluegr hotels & resorts μεγαλώνει και αναζητά νέα μέλη για το ξενοδοχείο Candia Park Village

Για τα Εστιατόρια, bar και λοιπούς χώρους εστίασης: Σερβιτόρους Α’, B’

Για τα τμήματα Κουζίνας: Α’, Β’ , Γ’ Μάγειρες

Οι ιδανικοί υποψήφιοι διαθέτουν:

Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση

Πάθος για τη φιλοξενία και την Άριστη Εξυπηρέτηση των πελατών

Ομαδικό πνεύμα

Η bluegr Hotels & Resorts προσφέρει :

Συνεχή εκπαίδευση

Ευκαιρίες εξέλιξης

Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον βασισμένο σε διεθνή πρότυπα Επιχειρηματικής Αριστείας

Σας περιμένουμε!!!

Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας μέσω e-mail hr@bluegr.com επισημαίνοντας τη θέση ή/και το ξενοδοχείο που σας ενδιαφέρει ή, εναλλακτικά, σας περιμένουμε σε ένα από τα ξενοδοχεία μας για να συμπληρώσετε την Αίτηση Υποψηφίου.

Πληροφορίες στο 215 5007708

Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με πλήρη εμπιστευτικότητα.

