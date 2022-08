Λουκά Καστρουνή: «Wing Chun, Δεξιότητες για Μάχη, Στρατηγικές για τη Ζωή»

Σύντομα θα κυκλοφορήσει το βιβλίο «Wing Chun In Depth, Skills for Combat, Strategies for Life» («Wing Chun σε βάθος, Δεξιότητες για Μάχη, Στρατηγικές για τη Ζωή»). Συγγραφέας του είναι ο Λουκάς Καστρουνής, συμπολίτης μας δάσκαλος πολεμικών τεχνών Γουίνγκ Τσον (Wing Chun), Κουνγκ Φου (Gung Fu) και Κάλι Εσκρίμα (Kali Eskrima), μαζί με τον Munawar Ali Karim. Το βιβλίο εκδίδεται από τον μεγάλο εκδοτικό οίκο ΥΜΑΑ της Αμερικής και αναμένεται να τυπωθεί σε πολλές γλώσσες, ακόμα και στα αραβικά και στα κινέζικα.

◼ «Η έκδοσή ήταν ένα όνειρα ζωής για μένα… είναι μια από της μεγαλύτερες επιτυχίες μου» μας λέγει ο Λουκάς και εξηγεί: «Οι πολεμικές αυτές τέχνες βοηθούν στην αυτοπροστασία, στην καλή σωματική κατάσταση, την ισορροπία υγείας και την βελτίωση του άγχους. Είναι ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους και σε άλλους τομείς της ζωής και όχι μόνο σε μάχες και βία… μαθαίνεις να ζεις χωρίς φόβους, ανασφάλεια και άγχος, κατάλληλο για γυναίκες και άντρες. Την βία δεν την αντιμετωπίζεις με βία αλλά με εμπιστοσύνη στον εαυτό σου».

◼ Στην προδημοσίευση αναφέρεται ότι το βιβλίο θα παρουσιάζει μια σπάνια και σε βάθος ματιά στην ιστορία, τις διδασκαλίες και τις ευρύτερες επιπτώσεις του Wing Chun. Εξετάζει πώς να προσεγγίσετε σωστά την εκπαίδευση για δεξιότητες μάχης που σας δίνουν πλεονέκτημα στην άμυνα δρόμου. Παρουσιάζει τις βασικές αρχές και στρατηγικές του Wing Chun ως τρόπο ζωής για υγεία και ευτυχία. Επίσης παρακολουθεί τις ζωές θρύλων και μεγάλων δασκάλων του Wing Chun, αποκαλύπτει τις τεχνικές εκπαίδευσης και τις φιλοσοφίες τους και δείχνει στον αναγνώστη πώς μπορούν να τις εφαρμοστούν σε όλες τις πτυχές της ζωής. Γραμμένο με ευχάριστο και ευανάγνωστο τρόπο, το Wing Chun In Depth μοιράζεται βαθιές γνώσεις, ασκήσεις εκπαίδευσης και πολεμικές τεχνικές.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ