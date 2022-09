Μάθημα Ναυαγοσωστικής στα παιδιά της Ακαδημίας Agios on Sup

Η Ακαδημία του Agios on Sup, την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022, πραγματοποίησε μάθημα ναυαγοσωστικής από τον ναυαγοσώστη Κλάδο Δημήτρη στα παιδιά της ακαδημίας του Agios On Sup στοχεύοντας στην ανάδειξη της σπουδαιότητας γνώσης Πρώτων Βοηθειών μέσα στο νερό.

Ο ναυαγοσώστης Κλάδος Δημήτρης έδωσε οδηγίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών και έτσι οι μικροί μας αθλητές είχαν την ευκαιρία να δουν και να μάθουν πώς γίνεται μια διάσωση μέσα στο νερό και ποιες είναι οι πρώτες βοήθειες που παρέχουμε.

Τέλος, μέσω αυτού του μαθήματος τα παιδιά έμαθαν τη σημαντικότητα των πρώτων βοηθειών για τον εαυτό τους και τους συνανθρώπους μας γενικότερα, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν τους κινδύνους, να παίρνουν μέτρα για να τους αποφύγουν, αλλά και να είναι έτοιμα για κάθε ενδεχόμενο μέσα και έξω από το νερό.

ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Πρόεδρος Συλλόγου Agios on SUP