Οι προβολείς στρέφονται στη λίμνη του Αγ. Νικολάου με «Cliff Diving» και «Agios Nikolaos on SUP» (video)

Με τον ενθουσιασμό έκδηλο στα πρόσωπα διοργανωτών και αθλητών, για την επιστροφή του «Cliff Divnig» στον Άγιο Νικόλαο παράλληλα με το «Agios Nikolaos on SUP» το προσεχές σαββατοκύριακο, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης η κοινή συνέντευξη τύπου των δύο διοργανώσεων, στον χώρο που θα είναι το σημείο αναφοράς τις επόμενες ημέρες, την λίμνη Βουλισμένη.

Σε αυτήν παρευρέθησαν και μίλησαν ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου Αντώνης Ζερβός, ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, ο αντιπεριφερειάρχης- υπέυθυνος για θέματα αθλητισμού Γιώργος Πιτσούλης, ο πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ Μιχάλης Φαρσάρης και ο πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΝ Χάρης Αλεξάκης, οι αθλητές-τριες του SUP Amandine Chazot και Bruno Hasulyo και του Cliff Diving Eleanor Smart και Matthias Appenzeller, με το σχετικό βίντεο να ακολουθεί.

Δήμαρχος Αγ. Νικολάου Αντώνης Ζερβός: «Επανέρχονται στον Αγ. Νικόλαο οι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις οι οποίες έλειψαν λόγω της πανδημίας. Το cliffdiving που διοργανώνεται για 5η χρονιά και το «Agios Nikoalos of Sup» για 7η χρονιά. Δυο μεγάλα διεθνή γεγονότα που μαζί με άλλες αθλητικές διοργανώσεις του Δήμου (BeachVolley κ.α.), αποδεικνύουν περίτρανα ότι διαθέτουμε το Knowhow, την διάθεση και την δυνατότητα για την διοργάνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων που βοηθούν ώστε να αναδειχθεί ο αθλητικός τουρισμός που τόσο επιδιώκουμε για τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος.

Στην προσπάθεια αυτή, εκτός από τα όργανα του Δήμου (ΠΑΟΔΑΝ-ΔΑΕΑΝ), έχουμε την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης την οποία ευχαριστούμε δημόσια. Για πρώτη φορά φέτος το cliffdiving γίνεται υπό την αιγίδα της κολυμβητικής ομοσπονδίας Ελλάδας στοχεύοντας στην διοργάνωση από την επόμενη χρονιά, αγώνων highdiving.

Η όλη προσπάθεια, θα ήταν δύσκολο να επιτευχθεί αν δεν υπήρχε η συμπαράσταση των φορέων του δημοσίου (Λιμεναρχείο, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Ερυθρός Σταυρός) και όλων των εθελοντικών οργανώσεων που στηρίζουν τις προσπάθειες του δήμου για την πραγματοποίηση μεγάλων γεγονότων που μεταφέρουν την εικόνα του Δήμου και της περιοχής του σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Γιώργος Πιτσούλης επεσήμανε: «Πρόκειται για δύο κορυφαίες αθλητικές συναντήσεις που προβάλουν την Κρήτη και την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Το Άγιος Νικόλαος «Cliff Diving» αποτελεί πόλο έλξης τόσο κορυφαίων αθλητών (καθώς φέτος θα συμμετέχουν 27 κορυφαίοι καταδύτες), όσο και διεθνών τηλεοπτικών μέσων που θα μεταφέρουν την εικόνα της Κρήτης σε όλο τον κόσμο.

Όσοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις προσπάθειες των αθλητών με φόντο την ξεχωριστής ομορφιάς λίμνη του Αγίου Νικολάου, σίγουρα θα ανταμειφθούν από το θέαμα, καθώς οι αθλητές και οι αθλήτριες θα ξεκινούν τις προσπάθειές τους από ύψος 20 μέτρων και πριν καταλήξουν στη θάλασσα θα πραγματοποιούν ένα συνδυασμό εντυπωσιακών ακροβατικών κινήσεων.

Επίσης το SUP αποτελεί ιδανικό άθλημα για την Ελλάδα και την Κρήτη καθώς η θάλασσα που αποτελεί το βασικό μέσο για την πραγματοποίησή του, μας περιβάλει. Αυτός είναι ο λόγος που παρότι το SUP εμφανίστηκε στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία, προσελκύει όλο και περισσότερους φίλους. Βεβαίως και σε αγωνιστικό επίπεδο η Ελλάδα έχει να αναδείξει σημαντικές επιτυχίες στο παλμαρέ της, καθώς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε το 2019 στην Κίνα κατέκτησε πέντε μετάλλια. Συνεπώς το «Agios Nikolaos SUP 2022» αποτελεί διοργάνωση ιδιαίτερης σημασίας και οι 110 και πλέον συμμετέχοντες αθλητές από όλο τον κόσμο θα έχουν την ευκαιρία την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ομορφιές της Κρήτης μας και να είναι κοινωνοί της κρητικής φιλοξενίας μας. Ως Περιφέρεια Κρήτης είμαστε χαρούμενοι που συμμετέχουμε και στηρίζουμε και τις δυο σπουδαίες αυτές διοργανώσεις που εμπλουτίζουν το αθλητικό γίγνεσθαι του τόπου μας. Καλούμε μικρούς και μεγάλους να στηρίξουν και να χειροκροτήσουν τις προσπάθειες των αθλητών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης αναφερόμενος στις σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις ανέφερε: «Η Περιφέρεια Κρήτης πιστή στο όραμα της για την ανάπτυξη και ανάδειξη της περιοχής του Αγίου Νικολάου θα είναι συνδιοργανώτρια στο SUP, ένα από τα μεγαλύτερα Event θεσμούς στην Ελλάδα, το οποίο πραγματοποιείται για 7η συνεχόμενη χρονιά. Μια διοργάνωση που διεξάγεται στην θαλάσσια περιοχή της πόλης του Αγίου Νικολάου, και καταλήγει στην θρυλική λίμνη Βουλισμένη.

Χαιρετίζουμε τις συμμετοχές των αθλητών από όλο τον κόσμο και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης και συνέχισε: «Αυτό το Σαββατοκύριακο που η «καρδιά» της Κρήτης θα χτυπάει στον Άγιο Νικόλαο θα πραγματοποιηθεί παράλληλα και η διοργάνωση του CLIFF DIVING. Είμαστε ενθουσιασμένοι που επιστρέφει στην πόλη μας το πιο εντυπωσιακό αθλητικό γεγονός και για αυτό η Περιφέρεια Κρήτης δεν θα μπορούσε να μην είναι συνδιοργανώτρια στο event που αποτελεί πόλο έλξης μέσων ενημέρωσης από όλο τον κόσμο. Ευχόμαστε σε όλους τους αθλητές και θεατές να απολαύσουν το μοναδικό θέαμα που γίνεται στο φυσικό του περιβάλλον, τη λίμνη Βουλισμένη στον Άγιο Νικόλαο.

Η Περιφέρεια Κρήτης αποδεικνύει για ακόμα μια φορά την στήριξη της σε κάθε μικρό ή μεγάλο γεγονός και θα συνεχίσουμε να συνδιοργανώνουμε τέτοια αθλητικά γεγονότα που αποτελούν την καλύτερη διαφήμιση τόσο για τον Άγιο Νικόλαο όσο και για το νησί μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό».

Ο Αντιδήμαρχος Αγ. Νικολάου-Πρόεδρος Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίου Νικολάου.(ΠΑΟΔΑΝ) Χάρης Αλεξάκης: «Ο ΠΑΟΔΑΝ και ο Δήμος Αγίου Νικολάου παραμένουν πιστοί στον στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης του Αθλητικού τουρισμού. Με την διοργάνωση του Agios on sup και το Agios Nikolaos Cliff Diving.

Το Agios Nikolaos Cliff Diving επιστρέφει μετά από διακοπή 2 ετών λόγω της πανδημίας. Επιστρέφει με ρεκόρ συμμετοχών με 26 αθλητές , 18 άνδρες και 8 γυναίκες απ’ όλο τον κόσμο , οι οποίοι θα διαγωνιστούν σε καταδύσεις από τα 20 μέτρα.Φέτος η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΚΟΕ) και στόχος μας είναι η φιλοξενία ακόμα μεγαλύτερων διοργανώσεων. Η διοργάνωση θα πλαισιωθεί με πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων.

Απευθύνουμε ανοιχτό κάλεσμα στους πολίτες, στους επισκέπτες μας, να παρακολουθήσουν το εντυπωσιακό θέαμα του Σαββατοκύριακου 24 και 25 Σεπτεμβρίου στον Άγιο Νικόλαο».

Ο Πρόεδρος Δημοτικής ανώνυμης επιχείρησης Αγίου Νικολάου Μιχάλης Φαρσάρης: «Το Agios Nikolaos on SUP 2022 θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Σεπτεμβρίου στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Πλάκας, Ελούντας, της Μαρίνας Αγίου Νικολάου και του Καλού Χωριού, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν και θα κορυφωθεί σε ειδική τελετή λήξης, στις 25 Σεπτεμβρίου στη Λίμνη του Αγ. Νικολάου ώρα 14:00 στην παράλληλη εκδήλωση του Cliff Diving.

Έχουμε τη χαρά να υποδεχόμαστε και φέτος κορυφαίους διεθνείς αθλητές και αθλήτριες όπως την AmandineChazot, τον BorisJinvresse και τον BrunoHasulyo που μας τιμούν τα τελευταία χρόνια με τη συμμετοχή τους καθώς έχουν αγαπήσει τον τόπο αλλά και τους ανθρώπους του. Είναι η 7η κατά σειρά διοργάνωση στον Άγιο Νικόλαο και η πιο ιδιαίτερη για εμάς, καθώς είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Θάνου Καραΐσκου ο οποίος είναι ο «πατέρας» του SUP στην Κρήτη. Ήταν πρωτοπόρος,συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη του αθλήματος στην Ελλάδα. Αυτό μας δίνει ακόμα μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης ώστε να χαρίσουμε σε αθλητές και θεατές μια διοργάνωση με χαμόγελα αντάξια της ψυχής του Θάνου Καραΐσκου!».