Ασημένιος χορηγός του ΑΟΑΝ ο «Achinos»

Στην ανακοίνωση της χορηγίας από to “Achinos” για μια ακόμη σεζόν προχώρησε ο ΑΟΑΝ, αναφέροντας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΟΑΝ ευχαριστεί το εστιατόριο «achinos eat & drink by the sand» του Αλέξανδρου Ζαχαριά, το οποίο προστίθεται στους ασημένιους χορηγούς, παράλληλα με την προβολή του λογότυπου του στα μανίκια της φανέλας της ομάδας μας, για μια αξιοπρεπή παρουσία του ΑΟΑΝ στο πρωτάθλημα της Γ’ εθνικής κατηγορίας περιόδου 2022/2023, προσφέροντας πολύτιμη και σημαντική υποστήριξη στην προσπάθεια μας.