Στην παραλία του ΕΟΤ ξεκινούν σήμερα οι αγώνες στο «Agios Nikolaos on Sup»-παρακολουθήστε ζωντανά τους αγώνες

Όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, ο Άγιος Νικόλαος είναι έτοιμος να φιλοξενήσει πιθανότατα τη μεγαλύτερη διοργάνωση SUP στην Ελλάδα. Το «Agios Nikolaos on Sup Όρθια Σανιδοκωπηλασία», θα διεξαχθεί αυτό το σαββατοκύριακο, σε συνέχεια των αθλητικών διοργανώσεων για το δήμο Αγίου Νικολάου.

Την Κυριακή στις 11.00 θα εκκινήσει ο αγώνας 14 km SUP με εκκίνηση από παραλία Πλάκας, στις 11.30 τα 10 km SUP με εκκίνηση από την παραλία στους Μύλους Ελούντας και στις 12:00 τα 4 km με εκκίνηση από την παραλία Χαβάνια, για να πέσει η αυλαία με τις απονομές στις 14:00 των 10km SUP/ 4km SUP και στις 18:00 στα 14km SUP στη Λίμνη Βουλισμένη.