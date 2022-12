Μωβ είναι το χρώμα της μόδας φέτος

Είμαι σίγουρος ότι οι κυρίες το ξέρουν, αλλά αμφιβάλω για τους κυρίους. Επειδή πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και πρέπει να πάμε στα ρεβεγιόν ευπρεπώς ενδεδυμένοι, μωβ (Very Peri) είναι το χρώμα της μόδας φέτος. To Very Peri, μας λένε, είναι μια απόχρωση του μοβ που συνδυάζει την ηρεμία του μπλε με την έντονη ενέργεια και διάθεση του κόκκινου:

¡ Το χρώμα προέρχεται από τη μυρτιά, τα άνθη της οποίας έχουν μια απαλή απόχρωση παστέλ μωβ. Το Very Peri θεωρείται ότι «αντικατοπτρίζει τους “μετασχηματιστικούς καιρούς” που ζούμε ύστερα από την πανδημία και ενθαρρύνει την προσωπική εφευρετικότητα και δημιουργικότητα σε έναν κόσμο πρωτοφανών αλλαγών».

ΥΓ.: Ένα κοστούμι σε Very Peri απόχρωση έβαλε και η Βίκυ Καγιά, οπότε είμαστε σίγουροι ότι το μωβ είναι το χρώμα που θα… σκίσει πολύ φέτος. Αν θέλετε συνδυασμό χρωμάτων, πάει με φούξια!

ΛΕΩΝ.Κ.