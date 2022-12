Πρώτο βραβείο στο πρωτότυπο επιτραπέζιο «NEAPOLY» που δημιούργησαν μαθητές του ΕΠΑΛ Νεάπολης

Το 1ο βραβείο, που απέσπασε το επιτραπέζιο με τίτλο «NEAPOLY» παρέλαβε τις προηγούμενες ημέρες η υπεύθυνη του προγράμματος, καθηγήτρια Αγγλικών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) της Νεάπολης Δήμητρα Κουφοπούλου.

Το παιχνίδι εφηύραν και δημιούργησαν προ τριών περίπου ετών οι μαθητές του σχολείου στην κατηγορία «Επιτραπέζιο παιχνίδι- Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 στο πλαίσιο του 1ου Διεθνούς Διαγωνισμού Δημιουργίας Επιτραπέζιου και Ψηφιακού Αφηγηματικού Παιχνιδιού.

Η βράβευση του διαγωνισμού, που συνδιοργανώθηκε από το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, πραγματοποιήθηκε στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση στην Αθήνα, παρουσία και του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη.

Η ομάδα των παιδιών -που αποτελείτο από τους: Κωστή Γαβριλάκη, Γιάννη Κοσμαδάκη, Ζαμπία Κουτάντου, Μιχάλη Λυρώνη, Γιάννη Παραβολιάση, Γιώργο Πούλιο, Νίκο Σαρειδάκη, Άγγελο Τερζάκη, Μαρία Τζεβελεκάκη, Γιάννη Φαϊτάκη, Σωκράτη Φθενάκη, Κων. Ψαλλιδάκη, Κλέστι Χίντα, το 2019 φοιτούσαν στην Α΄ και φέτος φοιτούν στη Γ΄ τάξη. Με την καθοδήγηση της υπεύθυνης του προγράμματος κ. Κουφοπούλου (και με συνοδοιπόρο στο ταξίδι αυτό τον κ. Θανάση Σκουλουδάκη), αντλώντας έμπνευση από την γνωστή «Monopoly», δημιούργησαν το παιχνίδι αυτό. Ως σκοπό του έχει να μπορέσουν όσοι το παίξουν να νιώσουν ότι έχουν επισκεφθεί την περιοχή της Νεάπολης, έχουν περιδιαβεί τα όμορφα σοκάκια της, έχουν βιώσει τις πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις που έχουν διοργανωθεί από τους ιδιαίτερα δραστήριους συλλόγους- σωματεία.

Σημειώνεται πως το εν λόγω παιχνίδι, είχε δημιουργηθεί προ τριών ετών στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Βlog your heritage -Unblock the past -Share for the Future» (η ΑΝΑΤΟΛΗ και τότε είχε αναφερθεί στη συμμετοχή τους), σε μια προσπάθεια καταγραφής και ανάδειξης πτυχών του υλικού και άυλου πολιτισμού της ευρύτερης περιοχής της Νεάπολης.

Η κ. Κουφοπούλου δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ περήφανη για την όλη προσπάθεια και το αποτέλεσμα, σημειώνοντας και τον ιδιαίτερα μεγάλο ανταγωνισμό και το πολύ υψηλό επίπεδο των παιχνιδιών, που δημιούργησαν και οι υπόλοιπες συμμετέχουσες ομάδες στον διαγωνισμό.

Το παιχνίδι

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν από την πρώτη στιγμή ότι το επιτραπέζιο αυτό θα περιστρέφεται γύρω όχι από τα χρήματα, αλλά από την γνώση. Στήνοντας λοιπόν τις σκέψεις τους επί χάρτου, η κεντρική ιδέα ήταν πως οι παίκτες θα έχουν ως αφετηρία το ΕΠΑ.Λ. Νεάπολης, όπου και καταλήγουν ξανά και θα τερματίζουν, έχοντας πρώτα περάσει κυκλικά από τα κυριότερα σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής, που έχουν τοποθετηθεί επί του ταμπλό κατά τα πρότυπα της «Monopoly». Για να φέρουν εις πέρας όλη τη διαδρομή, οι παίκτες πρέπει να απαντήσουν σε διάφορες ερωτήσεις και να ακολουθήσουν τις οδηγίες που τους δίνουν οι διάφορες εντολές. Αυτός που θα τερματίσει πρώτος θα είναι και ο νικητής.

Το ταμπλό του παιχνιδιού των μαθητών αποτελείται από: 24 τετράγωνα -20 σημεία ενδιαφέροντος και 4 εντολές- και 4 γωνιακά τετράγωνα, ενώ 65 ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής ή Σωστό-Λάθος ολοκληρώνουν τη «Neapoly». Ως πιόνια του παιχνιδιού χρησιμοποιούνται βίδες και παξιμάδια- μετά και από τη σχετική ιδέα που έδωσε το εργαστήριο Μηχανολογίας.

Το παιχνίδι, αφού δημιουργήθηκε από τους συμμετέχοντες μαθητές σε ψηφιακή μορφή, τυπώθηκε σε χαρτί με διάσταση 30×30 εκατ. και μπήκε σε κουτί, που έχει το κεντρικό αυτοκόλλητο με το όνομα.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Λεζάντα: Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κ. Πιερρακάκης συγχαίρει την κ. Κουφοπούλου