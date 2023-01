Η ταινία “Ο Παπουτσωμένος Γάτος: Η Τελευταία Επιθυμία” προβάλλεται στο ΡΕΞ

Puss in Boots: The Last Wish (original title)

“Ο Παπουτσωμένος Γάτος: Η Τελευταία Επιθυμία”, Μεταγλωττισμένο, παραγωγής 2022, διάρκεια 102’, Αμερικάνικη ταινία, κινούμενα σχέδια-περιπέτεια-κωμωδία, σε σκηνοθεσία Joel Crawford

Υπόθεση: Η DreamWorks Animation παρουσιάζει μια νέα περιπέτεια στο σύμπαν του Σρεκ, καθώς ο τολμηρός Παπουτσωμένος Γάτος, που ζει στην παρανομία, ανακαλύπτει ότι έχει πληρώσει το βαρύ τίμημα για το πάθος του για κίνδυνο αλλά και την αδιαφορία του για ασφάλεια. Ο Γάτος έχει κάψει τις οκτώ από τις εννέα ζωές του, αν και στην πορεία έχασε το μέτρημα. Η ανάγκη του να ανακτήσει αυτές τις ζωές θα στείλει τον Παπουτσωμένο Γάτο στην πιο μεγάλη του αναζήτηση. Ξεκινάει ένα επικό ταξίδι στο Μαύρο Δάσος για να βρει το μυθικό Αστέρι των Ευχών και να επαναφέρει τις χαμένες του ζωές. Αλλά με μόνο μία ζωή να του έχει απομείνει, ο Γάτος θα πρέπει να ταπεινωθεί και να ζητήσει βοήθεια από την πρώην σύντροφο και θανάσιμη εχθρό του, την Κίτι Ελαφροπατούσα! Στην προσπάθειά τους, ο Γάτος και η Κίτι θα έχουν τη βοήθεια (τόσα ήξεραν) από ένα φλύαρο, αμείλικτα χαρούμενο σκύλο, τον Πέρο. Μαζί, το τρίο των ηρώων μας θα πρέπει να είναι ένα βήμα μπροστά, από όσους τους καταδιώκουν!

Διοργάνωση: Λέσχη Κινηματογράφου Αγίου Νικολάου

Προβολές:

Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 19:00

Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 19:00

Σάββατο 7 Ιανουαρίου 19:00

Κυριακή 8 Ιανουαρίου 19:00

Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 19:00

Κινηματοθέατρο REX / Είσοδος: 5€ Γεν.

https://www.youtube.com/watch?v=QScX3MDfxBY