Βιβλία του Anthony Horowitz

Λάβαμε μία επιστολή από τον φίλο διάσημο Βρετανό συγγραφέα Anthony Horowitz. Μας ενημέρωσε για τα 3 βιβλία του, τα οποία κυκλοφόρησαν μέσα στο 2022:

* Το πρώτο έχει τον τίτλο «With a mind to kill» («Ένας φόνος στο μυαλό του»), ένα ακόμα βιβλίο του με θέμα περιπέτειες του JamesBond. Το δεύτερο βιβλίο είναι παιδικό και έχει τον τίτλο «Where seagulls dare» («Εκεί που τολμούν οι γλάροι»).Το τρίτο βιβλίο έχει τον τίτλο «The twist of a knife» («Το στρίψιμο ενός μαχαιριού»).

* Να υπενθυμίσουμε ότι ο Άντονι περνάει πολύ χρόνο στην Κρήτη, ότι στα μέρη μας έχει γράψει τρία ολόκληρα μυθιστορήματα και ότι στα όνειρά του είναι να ζήσει στον Άγιο Νικόλαο, όπου έχει αγοράσει ένα θαυμάσιο σπίτι δίπλα στη θάλασσα. Είμαστε σίγουροι ότι το παιδικό βιβλίο που αναφέραμε («Εκεί που τολμούν οι γλάροι»), το εμπνεύστηκε στο Άγιο Νικόλαο, κοιτάζοντας από το μπαλκόνι του σπιτιού του τους απέναντί του πολλούς γλάρους.

ΥΓ.: Την άνοιξη του 2023 προβλέπεται να ξεκινήσουν, στην Κρήτη, τα γυρίσματα του δεύτερου βιβλίου της σειράς «Magpie Murders» («Moonflower Murders») με πρωταγωνίστρια τη Σούζαν Ράιλαντ.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ