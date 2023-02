Η bluegr Hotels & Resorts αναζητά Front Office Supervisor για το Minos Palace hotel & suites

Η bluegr Hotels & Resorts για πάνω από 50 χρόνια αποτελεί πρεσβευτή της αριστείας και της βιώσιμης ανάπτυξης, συνδυάζοντας τους τρεις πυλώνες του ποιοτικού τουρισμού: εξαιρετικές τοποθεσίες, μοναδικές υπηρεσίες, αυθεντικές εμπειρίες.

Με πέντε πολυτελή ξενοδοχεία σε Κρήτη – το Minos Beach art hotel, μέλος των Design Hotels, τον προορισμό ευεξίας Minos Palace hotel & suites και το οικογενειακό Candia Park village, Αθήνα – το boutique Life Gallery Athens, και Ρόδο – το Sunprime Miramare Park suites & villas, έχει κατακτήσει σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, μεταξύ των οποίων πιστοποίηση Great Place to Work για την υψηλή εργασιακή κουλτούρα της, και 5άστερη πιστοποίηση από το φορέα Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM.

Με την πεποίθηση πως φιλοξενία και πολιτισμός οφείλουν να είναι έννοιες αλληλένδετες, στηρίζει έμπρακτα και ενεργοποιεί μέσω του Ιδρύματος Γ&Α Μαμιδάκη πρωτοβουλίες για τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και έρευνα.

Για το Minos Palace hotel & suites στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης (σεζόν 2023) αναζητούμε

«Front Office Supervisor»

Οι ιδανικοί υποψήφιοι διαθέτουν:

Απαραιτήτως προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση/τμήμα σε ξενοδοχειακές μονάδες 4 ή 5 αστέρων

Άριστη γνώση Protel, MS Office

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

Οργανωτικές ικανότητες και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

Ομαδικό πνεύμα

Θέληση για να πετύχουν και να εξελιχθούν

Πάθος για την Αριστεία και τη Φιλοξενία

Η bluegr Hotels & Resorts προσφέρει :

Συνεχή εκπαίδευση

Ευκαιρίες εξέλιξης

Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον με Πιστοποίηση GreatPlacetoWorkβασισμένο σε διεθνή πρότυπα Επιχειρηματικής Αριστείας

Εάν θέλετε να γίνετε μέλος της ομάδας μας μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας στο e–mail hr@bluegr.com

Πληροφορίες στο 215 5007708

Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με πλήρη εμπιστευτικότητα.

There cannot be Bl u e, without U!

www.bluegr.com