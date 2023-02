Ιστορικά στοιχεία Φεβρουαρίου καιρού για τον Άγιο Νικόλαο (2009-2021)

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών πρόσθεσε νέα στοιχεία στην ιστοσελίδα της (meteo.gr). Μας δίνει ιστορικά στοιχεία του Φεβρουαρίου για τον Άγιο Νικόλαο, της περιόδου 2009 έως 2021:

* Η μέση θερμοκρασία είναι 13.8 C, η μέση μέγιστη 16.8 και η μέση ελάχιστη 10.8 C. Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία ήταν 27.1 C (την 20η Φεβρουαρίου 2010) και η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία ήταν 1.8 C (στις 19 Φεβρουαρίου 2015). Η μέση βροχόπτωση είναι 73.6 χιλιοστά και η υψηλότερη ημερήσια βροχόπτωση ήταν 43.2 χιλιοστά (στις 23Φεβρουαρίου 2015). Η μέγιστη ριπή ανέμου 67.6 χιλ./ώρα (στις 10 Ιανουάριου 2023).

ΛΕΩΝ. K.