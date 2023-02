Βραβεύτηκε το Minos Beach Art Hotel- Γενική Συνέλευση Ευρωπαίων Διευθυντών Ξενοδοχείων

Στο εμβληματικό ξενοδοχείο της Λισαβώνας Four Seasons Hotel Ritz Lisbon διεξήχθη, από τις 10 έως τις 12 Φεβρουαρίου, η 49η ετήσια Γενική Συνέλευση της European Hotel Managers Association (EHMA -Ένωση Ευρωπαίων Διευθυντών Ξενοδοχείων). Το γενικό θέμα ήταν «Εμπνέοντας το μέλλον!» (www.ehma.com).

* Πρόεδρος της ΕΗΜΑ είναι ο κ. Πάνος Αλμυράντης EHMA, Εθνικός Αντιπρόσωπος Ελλάδας και Κύπρου και Γενικός Διευθυντής του Grand Hyatt Athens. «Η συνάντηση στη Λισαβόνα αντιπροσωπεύει το απόγειο της χρονιάς, καθώς μέλη μας έρχονται από όλη την Ευρώπη για να συναντηθούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες», ανάφερε ο κ. Αλμυράντης και πρόσθεσε ότι «το φετινό μας θέμα αφορά τόσο το ιστορικό μας παρελθόν, όσο και τις προκλήσεις του μέλλοντος προκειμένου να εμπνεύσουμε νέους ανθρώπους να εισέλθουν σε ένα επάγγελμα που ανταμείβει ουσιαστικά τους ανθρώπους και προσφέρει ατελείωτες ευκαιρίες και μεγάλη αίσθηση ικανοποίησης από την εργασία».

* Στη Γενική Συνέλευση της ΕΗΜΑ συμμετείχε και ο διευθυντής του ξενοδοχείου Minos Beach Art Hotel κ. Στράτος Πατσάκης και όπως μας ενημέρωσε «στην εταιρεία BluegrHotels και το ξενοδοχείο MinosBeach απονεμήθηκε το βραβείο BEST PRACTICE 2022 – Talent Retention & Human Culture, For inspiring a new generation of hospitality managers to make a difference, Καλύτερες πρακτικές για την διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, για να εμπνεύσουν μια νέα γενιά διευθυντών ξενοδοχείων να κάνουν τη διαφορά».

* Ρωτήσαμε τον κ. Πατσάκη πώς βλέπουν οι Ευρωπαίοι διευθυντές τη φετινή τουριστική περίοδο και η απάντησή του ήταν: «Τα μηνύματα είναι αισιόδοξα!».

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ