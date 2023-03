Το Daios Cove στα καλύτερα οικογενειακά ξενοδοχεία της Ελλάδας

Το έγκυρο ταξιδιωτικό περιοδικό Conde Nest Traveller δημοσίευσε τα καλύτερα οικογενειακά ξενοδοχεία της Ελλάδας (The best family hotels in Greece). Ανάμεσα σε αυτά και το Daios Cove Luxury Resort &Villas του Μεραμπέλλου. Διαβάζουμε:

* Ένα βάλσαμο για καταπονημένους και κουρασμένους γονείς, με πετρόχτιστες βίλες διάσπαρτες γύρω από έναν κολπίσκο με πολλές ελιές. Μπορεί να είναι μεγάλο ξενοδοχείο -υπάρχουν 300 δωμάτια και 39 βίλες- αλλά η εξυπηρέτηση είναι εξαιρετική. Οι βίλες είναι διώροφες, με τα καθιστικά να οδηγούν στην πισίνα υπερχείλισης και τη βεράντα. Τα παιδιά μπορούν να κοιμηθούν σε έναν καναπέ-κρεβάτι στο επάνω μισό, με το δικό τους μπάνιο, μια διάταξη που λειτουργεί εκπληκτικά καλά. Τα μπαρ, τα εστιατόρια και ο χώρος της πισίνας βρίσκονται όλα σε διαφορετικά επίπεδα στις βραχώδεις πλευρές του κόλπου, προσβάσιμα με τελεφερίκ. Τα οικολογικά διαπιστευτήρια του ξενοδοχείου είναι άψογα, με συστήματα ανακύκλωσης νερού και ανάκτησης θερμότητας να λειτουργούν όλα παρασκηνιακά. Υπάρχει επίσης παιδικό κλαμπ με μίνι ντίσκο, βραδινά παιχνίδια και φύλαξη παιδιών. Στην παραλία, η θάλασσα είναι ρηχή, φιλική προς τα παιδιά».

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ