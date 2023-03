Επένδυση για ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους – Ένα σημαντικό έργο για τους ΤΟΕΒ Λασιθίου

Ιστορική μέρα για το μέλλον και την πορεία βιωσιμότητας των ΤΟΕΒ του Λασιθίου, αφού για πρώτη φορά διαφαίνεται ένα πλαίσιο συνεργασίας. Κατά τη συνάντηση, οι ΤΟΕΒ της ΠΕ Λασιθίου, που συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης συζήτησαν τα οφέλη και τις δυνατότητες που προσφέρει το έργο και προσδιορίστηκαν τα βήματα σχεδιασμού και υλοποίησής του.

Συζητήθηκαν οι προκλήσεις και τα νέα δεδομένα ανάπτυξης διαχείρισης ενέργειας, η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών κ.λπ. που δημιουργούνται από τη συμμετοχή των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, οι οποίες – εκτός των άλλων – στοχεύουν στην προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας μέσα από το έργο “IN Tegrated sustainable enERgyACTions and projects in Crete (INTERACT in Crete)”. Το έργο είναι ενταγμένο στο Μηχανισμό European Local EΝergy Assistance (ELENA) και υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ενώ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020.

Ο Αντιπεριφερειάρχης τους ενημέρωσε ότι, μετά από συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, προετοιμάζεται συνολική πρόταση για αναβάθμιση-εκσυγχρονισμό του πρωτογενή τομέα της Κρήτης, προκειμένου να γίνει ανταγωνιστικότερος και παράλληλα να λειτουργεί φιλικότερα προς το περιβάλλον, με την τελική πρόταση χρηματοδότησης να υποβάλλεται προς το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Τ.Ο.Ε.Β. Μεραμβέλλου, Καβουσίου – Παχειάς Άμμου, Οροπεδίου Λασιθίου, Καλού Χωριού, Ιεράπετρας, Ζάκρου, Κουτσουρά, Παπαγιαννάδων, Σητείας – Πισκοκέφαλου: Κώστας Κασσωτάκης, Κώστας Πλακαντωνάκης και Γιώργος Κωστάκης (μέλος), Παναγιώτης Μπαμιεδάκης, Δημήτρης Μανιαδάκης, Μανώλης Παπαδάκης, Μιχάλης Τζουανάκης, Νικήτας Παπαδάκης, Κώστας Ξενικάκης, Γιώργος Ζουριδάκης, αντίστοιχα, και το μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τομέα της Κ.Ε.Δ.Ε. Αργύρης Πανταζής.

Για την καλύτερη διαχείριση, συγκροτήθηκε Διοικητικό Συμβούλιο των Τ.Ο.Ε.Β. που συμμετέχει στην Ενεργειακή Κοινότητα, και αποτελούν οι: Γιώργος Κωστάκης (Τ.Ο.Ε.Β. Παχειάς Άμμου – Καβουσίου), Νικήτας Παπαδάκης (Τ.Ο.Ε.Β. Κουτσουρά), Νεκτάριος Μουλιανιτάκης (Τ.Ο.Ε.Β. Σητείας) ενώ από Π.Ε. Λασιθίου συμμετέχουν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Κώστας Ξενικάκης και Γιώργος Τσιφετάκης.

Οι εκπρόσωποι των Τ.Ο.Ε.Β. ευχαρίστησαν τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη για την συνεργασία και τη στήριξή του.

«Ιστορική μέρα»

«Είναι ένα σημαντικό βήμα αυτό που γίνεται για την συνέχεια της αγροτικής παραγωγής στο Λασίθι και την πορεία ανάπτυξης που πρέπει να έχει. Θα έλεγα πως είναι μια ιστορική μέρα για τον πρωτογενή τομέα», επεσήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Ανδρουλάκης.

«Οι ΤΟΕΒ επιτελούν σημαντικό, αναπτυξιακό και κοινωνικό έργο υποστηρίζοντας την παραγωγή μας τόσο στο ποιοτικό ελαιόλαδο που αποτελεί σημείο αναφοράς για την Κρήτη και το Λασίθι, όσο και για τα πρώιμα κηπευτικά και την υπόλοιπη παραγωγή του πρωτογενούς τομέα που έχει αναπτυχθεί σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα. Αυτό που ξεκινάμε τώρα έχει μεγάλη σημασία διότι αποτελεί την κρισιμότερη επένδυση που έχουμε να κάνουμε στο ενεργειακό κόστος, με στόχο να διασφαλίσουμε την βιωσιμότητα των ΤΟΕΒ μας», τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου.

Να σημειωθεί τέλος πως στη διάρκεια της συνάντησης αναπτύχθηκαν οι προοπτικές που διαγράφονται μετά από την ανακοίνωση των παραδεκτών αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι Πράξεις: α) «Έργα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του Τ.Ο.Ε.Β. Παπαγιαννάδων», με επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης 1.855.215,05 €, β) «Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού – τηλελέγχου – τηλεχειρισμού και αυτόματων υδρομετρητών για την αναβάθμιση υποδομών άρδευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Μεραμβέλλου», με επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης 2.197.528,00 €.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ