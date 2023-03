Tripadvisor: Δύο παραλίες της Κρήτης στις 25 καλύτερες του κόσμου για το 2023

Η Baía do Sancho είναι η καλύτερη παραλία στον κόσμο για το 2023, σύμφωνα με την ετήσια λίστα του ταξιδιωτικού σάιτ Tripadvisor. Το να φτάσετε στην καλύτερη παραλία του κόσμου δεν θα είναι εύκολο. Η Baía do Sancho είναι προσβάσιμη μόνο με σκάφος ή με σκάλες που κατεβαίνουν από απότομους βράχους και φτάνουν στη χρυσή αμμουδιά. Η παραλία βρίσκεται στο Fernando de Noronha, ένα αρχιπέλαγος που απέχει 220 μίλια από τις ακτές της ηπειρωτικής Βραζιλίας και ανήκει στην πολιτεία Pernambuco της χώρας. Για να φτάσει στα νησιά αυτά, ο επισκέπτης πρέπει να ταξιδέψει με αεροπλάνο ή βάρκα.

Όμως, σύμφωνα με το Tripadvisor, αξίζει τον κόπο. Η Baía do Sancho είναι η καλύτερη παραλία στον κόσμο για το 2023, σύμφωνα με την ετήσια λίστα του ταξιδιωτικού σάιτ. Πέρυσι η Baía do Sancho ήταν στο Νο 7 της λίστας.

Πώς γίνεται η κατάταξη της λίστας

Η κατάταξη των παραλιών πραγματοποιείται στο πλαίσιο των βραβείων Travelers’ Choice Awards του Tripadvisor, τα οποία καθορίζονται με βάση εκατομμύρια κριτικές που υποβλήθηκαν από ταξιδιώτες κατά τη διάρκεια του 2022.

Το Tripadvisor εξετάζει την ποιότητα και την ποσότητα των αξιολογήσεων για τον προσδιορισμό της κατάταξης.

Ποιες είναι οι ελληνικές παραλίες που μπήκαν στη λίστα του TripAdvisor

Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο ελληνικές και μία κυπριακή: η παραλία Φαλάσαρνα και η παραλία Μπάλος, και οι δύο στην Κρήτη, καθώς και η παραλία Nissi στην Αγία Νάπα της Κύπρου.

«Κρυστάλλινα πεντακάθαρα νερά, ροζ άμμος, ενοικιαζόμενες ξαπλώστρες. Περπατήστε λίγο κατά μήκος της παραλίας στην κρυμμένη σπηλιά και βιώστε τα μπλε νερά και τους αμμόλοφους. Εντυπωσιακό!», έγραψε κάποιος χρήστης της πλατφόρμας για τη Φαλάσαρνα.

«Έχει την αίσθηση ενός άλλου πλανήτη. Ένα μέρος που σου κόβει την ανάσα, με μια λιμνοθάλασσα από τη μία πλευρά και μια παραλία από την άλλη», είναι το σχόλιο που επέλεξε το Tripadvisor για τον Μπάλο.

«Μεγάλη παραλία με υπέροχα καθαρά ζεστά νερά, με διάφορες ταβέρνες κατά μήκος της διαδρομής. Πολλές ξαπλώστρες με ομπρέλες», έχουν γράψει για την παραλία Νίσσι.

Η λίστα του Tripadvisor με τις 25 καλύτερες παραλίες για το 2023 είναι η εξής:

Baía do Sancho – Fernando de Noronha, Βραζιλία

Eagle Beach – Αρούμπα, Καραϊβική

Cable Beach – Broome, Αυστραλία

Παραλία Reynisfjara – Vik, Ισλανδία

Grace Bay Beach – Turks and Caicos, Καραϊβική

Praia da Falésia – Olhos de Agua, Πορτογαλία

Παραλία Radhanagar – Νησί Havelock, Ινδία

Spiaggia dei Conigli – Σικελία, Ιταλία

Παραλία Varadero – Κούβα, Καραϊβική

Παραλία Ka’anapali – Μάουι, Χαβάη

Siesta Beach – Siesta Key, Φλόριντα

Παραλία Driftwood – Νησί Τζέκιλ, Τζόρτζια

Manly Beach – Σίδνεϊ, Αυστραλία

Seven Mile Beach – Seven Mile Beach, Grand Cayman

Παραλία La Concha – Σαν Σεμπαστιάν – Ντονόστια, Ισπανία

Παραλία Kelingking – Nusa Penida, Μπαλί

Παραλία Playa de Muro – Playa de Muro, Ισπανία

Playa Manuel Antonio – Manuel Antonio, Κόστα Ρίκα

Παραλία Ipanema – Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία

Παραλία Nungwi – Nungwi, Τανζανία

Φαλάσαρνα – Κρήτη, Ελλάδα

Παραλία Nissi – Αγία Νάπα, Κύπρος

Playa Norte – Isla Mujeres, Μεξικό

Magens Bay – Magens Bay, St. Thomas, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι

Λιμνοθάλασσα Μπάλου – Κίσσαμος, Ελλάδα.

