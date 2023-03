Νέο υλικό προμηθεύτηκε ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Αγίου Νικολάου – εκδήλωση και κοπή της βασιλόπιτας

Σε μία πολύ όμορφη ατμόσφαιρα και με την συμμετοχή πολλών παιδιών και γονέων, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Αγίου Νικολάου στην Μαρίνα της πόλης, η κοπή της βασιλόπιτας για το 2023.

Όπως αναφέρει στην επίσημη ενημέρωση του με σχετικό δελτίο τύπου ο ΙΟΑΝ το οποίο επιμελήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Ομίλου Δημήτρης Αναστασίου, κατά την διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα νέα υλικά που προμηθεύτηκε με την Χορηγία της ΔΑΕΑΝ (8 νέα πανιά Optimist, 3 νέα VHF, 3 νέες πυξίδες διόπτευσης, 3 νέα ψηφιακά ανεμόμετρα), τα οποία είναι απαραίτητα για τη διοργάνωση και την ασφάλεια των αγώνων που διοργανώνει, αλλά και για την βοήθεια που προσφέρει στις Αθλητικές Διοργανώσεις που διοργανώνονται στον τόπο μας.

Ο ΙΟΑΝ αναγνωρίζοντας την πολυετή και σημαντική προσφορά του Προέδρου της ΔΑΕΑΝ Μιχάλη Φαρσάρη και του Διευθύνοντα Συμβούλου της Μαρίνας Μιχάλη Γαρεφαλάκη τους απένειμε τιμητική πλακέτα. Τιμητική πλακέτα απονεμήθηκε και στον Πρόεδρο του Ομίλου Δημήτρη Αλτσιάδη, ο οποίος όλα αυτά τα είκοσι οκτώ έτη ζωής του Ι.Ο.Α.Ν., προσφέρει ανιδιοτελώς τις γνώσεις, την εμπειρία, διδάσκει την ναυτοσύνη και το αθλητικό ιδεώδες και εκπροσωπεί με επιτυχία τον Όμιλο, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Παγκόσμιο επίπεδο με το σκάφος J24 ΕΥΝΙΚΗ.

Ακολούθως πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας και οι τυχεροί αθλητές που κέρδισαν τις δωροεπιταγές είναι οι κάτωθι: Παναγιωτάκης Μάνος: Δωροεπιταγή 50 ευρώ από την εταιρεία SAILING AND MORE. Εγγλεζάκης Αντώνης: Δωροεπιταγή 50 ευρώ από την εταιρεία SAILING AND MORE. Χαλκιαδάκης Θεμιστοκλής: Δωροεπιταγή 30 ευρώ από την εταιρεία VMG και Μαρνέλος Γεώργιος: Δωροεπιταγή 30 ευρώ από την εταιρεία VMG.

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω ακολούθησε BBQ, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να γίνουν μια μεγάλη παρέα συζητώντας τόσο για θέματα του Ομίλου, όσο και για άλλα θέματα κοινωνικού, πολιτιστικού και αθλητικού περιεχομένου.

Το Δ.Σ. του ΙΟΑΝ, ευχαριστεί θερμά τους παρακάτω χορηγούς για την πολύτιμη προσφορά τους: Δ.Α.Ε.Α.Ν., Εστιατόριο –Ταβέρνα – ΚΑΡΝΑΓΙΟ – ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ, Κάβα ΣΙΓΑΝΟΣ Α.Ε., SAILING AND MORE – Είδη Ιστιοπλοΐας, VMG – Είδη Ιστιοπλοΐας, ΙΔΕΟΓΡΑΜΜΑ – Εφαρμογές Δημιουργικής Προβολής, Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ , Fonien.gr.