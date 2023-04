Ιστορικά μετεωρολογικά Απριλίου για τον Άγιο Νικόλαο (2009-2021)

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr) μας δίνει ενδιαφέροντα ιστορικά μετεωρολογικά στοιχεία του Απριλίου για τον Άγιο Νικόλαο, της περιόδου 2009 έως 2021:

Η μέση θερμοκρασία του Απρίλη είναι 17.6, η μέση μέγιστη 21.2 και η μέση ελάχιστη 14.3 C. Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία ήταν 30.7 C (στις 25 Απριλίου 2018) και η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία ήταν 7.9 C (στις 9 Απριλίου 2015). Η μέση βροχόπτωση είναι 21.2 χιλιοστά και η υψηλότερη ημερήσια βροχόπτωση ήταν 35.6 χιλιοστά (στις 9 Απριλίου 2015).

Πώς κυμάνθηκε η θερμοκρασία το Μάρτιο του 2023;

Σύμφωνα με το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr), τον φετινό Μάρτιο η μέση τιμή των μεγίστων ημερήσιων θερμοκρασιών κυμάνθηκαν πολύ κοντά στον μέσο όρο της περιόδου 2010-2019. Οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας όμως ήταν ακόμη μια φορά θετικές (+) ενώ, σε ορισμένες περιοχές ο Μάρτιος ήταν ένας από τους πιο θερμούς μήνες την τελευταία 14ετία.

Όσον αφορά την Κρήτη -σε σύνολο σταθμών- η θερμοκρασία ήταν +0,1 πάνω από το μέσο όρο. Ειδικότερα για τον Άγιο Νικόλαο, η θερμοκρασία ήταν ελαφρώς πάνω από το μέσο όρο, ενώ σε Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο και Μοίρες στο όριο του μέσου όρου.

«Αν κάνει ο Απρίλης δυο νερά κι ο Μάης άλλο ένα,

χαρά σ’ εκείνον το γεωργό που’ χει πολλά σπαρμένα».

ΛΕΩΝ.Κ.