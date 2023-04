Βραβεύτηκε η Bluegr Hotels & Resorts για ό,τι προφέρει στις εργαζόμενες γυναίκες

Το Great Place to Work® Hellas ανακοίνωσε τη Λίστα Best Workplaces™ for Women Hellas 2023. Πρόκειται για μία λίστα με τις εταιρείες που διακρίνονται ως οι καλύτεροι εργοδότες για τις γυναίκες και έχουν πιστοποιηθεί για το καλό εργασιακό τους περιβάλλον μέσα στο 2022.

* Στην κατηγορία των «Μεγάλων» επιχειρήσεων (250+ εργαζόμενοι), τη δεύτερη θέση κατέλαβε η bluegr Hotels &Resorts (Minos Beach, Minos Palace, Candia Park). Αξιολογήθηκαν η ίση και δίκαιη μεταχείριση, ανεξάρτητα από το φύλο, οι δίκαιες αμοιβές για όλους, οι προαγωγές σε αυτούς που πραγματικά το αξίζουν, η δυνατότητα άδειας, όταν χρειάζεται και η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

ΛΕΩΝ.Κ.