Έναρξη μαθημάτων της ακαδημίας Agios Nikolaos on SUP

Οι προπονήσεις SUP για μικρούς και μεγάλους στον Άγιο Νικόλαο ξεκινούν για την ακαδημία του Agios Nikolaos On Sup του Ναυτικού Αθλητικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου (ΝΑΣΑΝ)!

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 8 Μαΐου 2023

Τμήματα για παιδιά από 8 ετών & πάνω

Τμήματα ενηλίκων

Το πρόγραμμα της Ακαδημίας Αγίου Νικολάου on Sup πραγματοποιείται στην πλαζ του ΕΟΤ Αγίου Νικολάου – σημείο που παρέχει απόλυτη ασφάλεια για τα πρώτα βήματα των θαλάσσιων αθλητών (δείτε το σημείο στον χάρτη).

Οι συνδρομές είναι μηνιαίες και η συμμετοχή 2 φορές την εβδομάδα – για περισσότερα κατόπιν συνεννόησης. Το πρόγραμμα των αθλουμένων ανακοινώνεται έπειτα από τη δημιουργία των ηλικιακών γκρουπ. Ο αριθμός ατόμων στα γκρουπάκια είναι ανάλογος του επιπέδου των αθλουμένων ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια.

Το πρόγραμμα της Ακαδημίας Agios Nikolaos Οn Sup έχει σχεδιαστεί θέλοντας να ικανοποιήσει την ανάγκη των παιδιών μικρών αλλά και «μεγάλων» για μια ξεχωριστή αθλητική και διασκεδαστική εμπειρία! Το πρόγραμμα συνδυάζει αθλητικά παιχνίδια μέσα και έξω απ΄το νερό, εκμάθηση Stand Up Paddling (S.U.P) με στόχο την άθληση με διασκεδαστικό τρόπο καθώς και παράλληλες δράσεις.

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στα τηλέφωνα των προπονητών: