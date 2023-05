Επίσκεψη Βρετανίδας δημοσιογράφου στο δήμαρχο Σητείας

Ο Δήμαρχος Σητείας κ. Γιώργος Ζερβάκης υποδέχτηκε σήμερα στο γραφείο του τη Βρετανίδα δημοσιογράφο κ. Heidi Fuller-Love.

Η Heidi Fuller–Love είναι ανεξάρτητη συγγραφέας ταξιδιών, φαγητού και lifestyle με 25 χρόνια εμπειρία στη συγγραφή χαρακτηριστικών και την παραγωγή επώνυμου περιεχομένου για διάφορους φορείς, από το BBC, The Times, The LA Times, France, μέχρι The Independent, The Times & Sunday Times ,The Boston Globe, Rough Guides, Time Out, Culture Trip, The South China Morning Post & The Guardian, δημιουργός άρθρων για πολυτελή ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε την κ. Fuller–Love για τη σημαντική δημοσιογραφική αναφορά που έγινε εκ μέρους της για τον τόπο μας στην έγκριτη βρετανική εφημερίδα Telegraph και στον Guardian και δήλωσε ότι μπορεί να χαρακτηριστεί επάξια σαν πρεσβευτής του Δήμου Σητείας.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος «την ευχαριστούμε όχι μόνο για τις προσπάθειες ανάδειξης της τοπικής φυσιογνωμίας και των ιδιαίτερων πολιτιστικών χαρακτηριστικών της περιοχής, αλλά κυρίως για την αγάπη και την εμπιστοσύνη στον τόπο και τους ανθρώπους του».