ARIZONA BLUE, η νέα παραγωγή της Ζωής Σγουρού

Το Instagram επέλεξε η σκηνοθέτιδα Ζωή Σγουρού για να μας ενημερώσει για κάτι νέο που προετοιμάζει: ARIZONA BLUE… at the village they arrive… new project in development, an original tv series by Zoie Sgourou, Panagiotis Christopoulos & Dimitris Papathanasis (ARIZONA BLUE… φτάνουν στο χωριό… ένα νέο έργο σε εξέλιξη, μια πρωτότυπη τηλεοπτική σειρά της Ζωής Σγουρού, του Παναγιώτη Χριστόπουλου και του Δημήτρη Παπαθανάση).

* Πρόσφατα η Ζωή μας είχε ενημερώσει ότι «προετοιμάζουμε ένα σενάριο, το οποίο είναι βασισμένο σε δική μου ιδέα. Ο Παναγιώτης Χριστόπουλος, -που έγραψε το σενάριο της σειράς “Μια νύχτα του Αυγούστου”-, ο Δημήτρης Παπαθανάσης και εγώ δουλεύουμε πάνω σ’ αυτήν την ιδέα για να την κάνουμε τηλεοπτική σειρά. Τελικός σεναριογράφος θα είναι ο Παναγιώτης Χριστόπουλος». Με ενδιαφέρον αναμένουμε τα νεότερα

ΛΕΩΝ. Κ.