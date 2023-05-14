ΕΟΣ Λασιθίου: Πρόγραμμα δραστηριοτήτων Μάιος-Αύγουστος 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ-ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ ΜΑΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023
ΜΑΙΟΣ
14-5-2023 ΚΡΟΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ ( ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ )
28-5-2023 ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΤΡΟΒΙΛΙ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 81ης ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
04-6-2023 ΑΝΑΒΑΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟΝ «ΜΙΚΡΟ ΑΦΕΝΤΗ» ΔΙΚΤΗΣ , ΓΙΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
11-6-2023 ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΤΡΟΒΙΛΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 81ης ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
25-6-2023 ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑΥΡΗ ΦΑΝΑΡΙ- ΚΑΣΤΡΟ
ΙΟΥΛΙΟΣ
2-7-2023 ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΤΡΟΒΙΛΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 81ης ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
9-7-2023 ΚΤΕΟ ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ-ΧΑΛΕΠΑ (275μ) –ΑΓΡΙΟΜΑΝΤΡΑ-ΧΡΥΣΟΚΑΜΙΝΟ
16-7-2023 ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΤΡΟΒΙΛΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 81ης ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
22-23/7/ 2023 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
6-8-2023 ΚΟΡΥΦΗ ΑΦΕΝΤΗΣ ΔΙΚΤΗΣ (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ)
20-8-2023 ΧΑΝΙΑ ΣΤΡΑΤΑ ΒΟΣΚΟΥ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ
27-8-2023 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΤΑΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ
Περισσότερες πληροφορίες για την κάθε εξόρμηση, με την ανακοίνωση της, στην σελίδα του συλλόγου στο f/b: www.facebook.com/eoslasithi