Κυριακή 14 Μαΐου 2023
Αρχική_Τοπικά νέαΆγιος ΝικόλαοςΕΟΣ Λασιθίου: Πρόγραμμα δραστηριοτήτων Μάιος-Αύγουστος 2023

ΕΟΣ Λασιθίου: Πρόγραμμα δραστηριοτήτων Μάιος-Αύγουστος 2023

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Ημερομηνία

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ-ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ ΜΑΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023

 

ΜΑΙΟΣ

14-5-2023  ΚΡΟΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ ( ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ )

28-5-2023  ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΤΡΟΒΙΛΙ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  81ης  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

 

ΙΟΥΝΙΟΣ

04-6-2023  ΑΝΑΒΑΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟΝ «ΜΙΚΡΟ ΑΦΕΝΤΗ» ΔΙΚΤΗΣ , ΓΙΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

11-6-2023  ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΤΡΟΒΙΛΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  81ης  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

25-6-2023  ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑΥΡΗ ΦΑΝΑΡΙ- ΚΑΣΤΡΟ

 

ΙΟΥΛΙΟΣ

2-7-2023    ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΤΡΟΒΙΛΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  81ης  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

9-7-2023    ΚΤΕΟ ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ-ΧΑΛΕΠΑ (275μ) –ΑΓΡΙΟΜΑΝΤΡΑ-ΧΡΥΣΟΚΑΜΙΝΟ

16-7-2023  ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΤΡΟΒΙΛΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  81ης  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

22-23/7/ 2023  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

6-8-2023    ΚΟΡΥΦΗ ΑΦΕΝΤΗΣ  ΔΙΚΤΗΣ (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ)

20-8-2023  ΧΑΝΙΑ  ΣΤΡΑΤΑ ΒΟΣΚΟΥ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ

27-8-2023  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΤΑΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ

Περισσότερες πληροφορίες για την κάθε εξόρμηση, με την ανακοίνωση της, στην σελίδα του συλλόγου στο f/b:  www.facebook.com/eoslasithi

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