Διεθνές Εργαστήρι στη Σητεία: “Η Κρητική Διατροφή ως Τρόπος Ζωής – Ελαιόλαδο”

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, διοργάνωσε από κοινού με το Πανεπιστήμιο του Coventry/ Faculty of Health and Life Sciences, από 25 έως 28 Απριλίου 2023, στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας, στη Σητεία, το International workshop: “The Cretan Diet as a way of life – Olive Oil”, που αφορά ένα από τα πιο εμβληματικά θέματα Ελληνικής ταυτότητας.

Η Κρητική Διατροφή (ΚΔ) ή Κρητική-Μεσογειακή Διατροφή (ΚΜΔ), είναι ένας συνδυασμός τρόπου ζωής και διατροφής που παραδοσιακά συνδέεται με τη μακροζωία και την καλή υγεία. Όσον αφορά τη διατροφή, η ΚΔ και η ΚΜΔ περιλαμβάνει την κατανάλωση ελαιόλαδου ως πρωτογενούς λίπους.

Στις εργασίες του διεθνούς σεμιναρίου συμμετείχαν 19 Βρετανοί και 11 Έλληνες φοιτητές. Τα θέματα που συζητήθηκαν περιλάμβαναν τον άξονα, “Κρητική Διατροφή: ένα ταξίδι από τη Μινωική εποχή στη τεκμηριωμένη θεραπευτική διατροφή, κρητικό διατροφικό πρότυπο, τα οφέλη του ελαιόλαδου για την υγεία – αποδεκτοί ισχυρισμοί υγείας, η ποιότητα του ελαιόλαδου, η στάση των ευρωπαίων καταναλωτών ελαιόλαδου, ευρωπαϊκές διατροφικές συνήθειες κ.α.”.

Περισσότερες πληροφορίες για το Διεθνές Εργαστήρι μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1HMunpWfp4Vz89Jh50YAp3PqnMt82sUpo/view?usp=share_link