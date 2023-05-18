Πέμπτη 18 Μαΐου 2023
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Τα εκλογικά τμήματα στο δήμο Αγίου Νικολάου – Μάθε που ψηφίζεις

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Ημερομηνία

Τα εκλογικά τμήματα στο δήμο Αγίου Νικολάου

1ο Ε.Δ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Από: ΑΒΝΤΟΥΛΑΙ ΡΕΝΙΣ Έως: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

2ο Ε.Δ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Από: ΑΡΑΚΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ Έως: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

3ο Ε.Δ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Από: ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Έως: ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

4ο Ε.Δ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Από: ΔΑΒΒΕΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Έως: ΖΑΧΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ

5ο Ε.Δ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Από: ΖΑΧΑΡΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Έως: ΚΑΡΑΜΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6ο Ε.Δ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Από: ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΚΟΙΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

7ο Ε.Δ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Από: ΚΟΚΙΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Έως: ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

8ο Ε.Δ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Από: ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έως: ΛΛΑΠΟΥΣΙ ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ

9ο Ε.Δ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Από: ΛΟΓΚΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Έως: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ

10ο Ε.Δ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Από: ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έως: ΜΟΥΜΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

11ο Ε.Δ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Από: ΜΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Έως: ΝΕΤΣΑΙ ΕΡΙΚΑ

12ο Ε.Δ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Από: ΝΙΑΡΧΟΥ ΕΛΕΝΗ Έως: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩ

13ο Ε.Δ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Από: ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Έως: ΠΕΤΣΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

14ο Ε.Δ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Από: ΠΗΓΟΥΝΑΚΗ ΠΙΠΙΝΑ Έως: ΣΓΟΥΡΟΣ ΣΤΕΡΕΟΣ

15ο Ε.Δ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Από: ΣΓΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

16ο Ε.Δ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Από: ΣΤΙΒΑΧΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ Έως: ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

17ο Ε.Δ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Από: ΤΣΑΓΚΟΥΡΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Έως: ΦΥΤΡΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

18ο Ε.Δ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Από: ΦΩΘΙΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ Έως: ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & Άπαντες οι Στρατιωτικοί κ.λ.π. που υπηρετούν στο Εκλογικό Διαμέρισμα αυτό και είναι γραμμένοι στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους

19ο Ε.Δ. ΒΡΟΥΧΑ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΡΟΥΧΑ: Από: ΑΓΓΟΥΡΙΔΑΚΗ ΖΑΦΕΙΡΕΝΙΑ Έως: ΨΑΛΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

20ο Ε.Δ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΟΥΝΤΑΣ: Από: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Έως: ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

21ο Ε.Δ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΟΥΝΤΑΣ: Από: ΛΑΔΟΚΟΥΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Έως: ΟΤΑΠΑΣΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

22ο Ε.Δ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΟΥΝΤΑΣ: Από: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έως: ΨΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

23ο Ε.Δ. ΕΞΩ ΛΑΚΩΝΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΩ ΛΑΚΩΝΙΩΝ: Από: ΑΛΕΞΗ ΕΙΡΗΝΗ Έως: ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

24ο Ε.Δ. ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΩΝ: Από: ΑΛΕΞΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Έως: ΨΥΛΛΙΝΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

25ο Ε.Δ. ΖΕΝΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΝΙΩΝ: Από: ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Έως: ΧΡΟΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

26ο Ε.Δ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ: Από: ΑΔΑΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Έως: ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

27ο Ε.Δ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ: Από: ΜΑΝΤΖΟΥΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έως: ΨΥΛΛΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ

28ο Ε.Δ. ΚΡΙΤΣΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΙΤΣΑΣ: Από: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Έως: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ

29ο Ε.Δ. ΚΡΙΤΣΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΙΤΣΑΣ: Από: ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Έως: ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ

30ο Ε.Δ. ΚΡΙΤΣΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΙΤΣΑΣ: Από: ΚΟΥΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Έως: ΜΠΡΟΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

31ο Ε.Δ. ΚΡΙΤΣΑΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΙΤΣΑΣ: Από: ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

32ο Ε.Δ. ΚΡΙΤΣΑΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΙΤΣΑΣ: Από: ΣΚΥΒΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έως: ΨΩΦΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

33ο (ΤΑΠΩΝ), ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΠΩΝ: Από: ΔΑΒΡΑΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Έως: ΧΩΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ

34ο Ε.Δ. ΚΡΟΥΣΤΑ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΟΥΣΤΑ: Από: ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έως: ΧΩΡΑΦΑΣ ΡΑΦΑΗΛ

35ο Ε.Δ. ΛΙΜΝΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΜΝΩΝ: Από: ΑΒΔΗ ΕΙΡΗΝΗ Έως: ΨΙΜΑΡΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

36ο Ε.Δ. ΛΟΥΜΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΜΑ: Από: ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΑΝΝΑ Έως: ΦΡΟΥΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

37ο Ε.Δ. ΜΕΣΑ ΛΑΚΩΝΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΑ ΛΑΚΩΝΙΩΝ: Από: ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

38ο Ε.Δ. ΠΡΙΝΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΙΝΑΣ: Από: ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Έως: ΧΛΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ

39ο Ε.Δ. ΣΚΙΝΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΝΙΑ: Από: ΑΜΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Έως: ΦΡΟΥΖΗ ΜΑΡΙΑ

40ο Ε.Δ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ: Από: ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΑΝΝΑ Έως: ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ

41ο Ε.Δ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ: Από: ΗΛΙΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΥΡΩΝ & Άπαντες οι Στρατιωτικοί κ.λ.π. που υπηρετούν στο Εκλογικό Διαμέρισμα αυτό και είναι γραμμένοι στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους

42ο Ε.Δ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ: Από: ΜΑΡΚΑΚΗ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ Έως: ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

43ο Ε.Δ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ: Από: ΠΛΕΞΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έως: ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

44ο Ε.Δ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ: Από: ΤΑΦΙΛΑΙ ΑΛΕΞΙΑ Έως: ΨΙΛΕΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

45ο (ΝΟΦΑΛΙΑ), ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΟΦΑΛΙΑ: Από: ΑΜΑΡΓΙΩΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Έως: ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

46ο Ε.Δ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Από: ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Έως: ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

47ο Ε.Δ. ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΗΣ: Από: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Έως: ΨΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ

48ο Ε.Δ. ΒΡΥΣΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΥΣΩΝ: Από: ΑΛΙΒΕΡΤΗ ΛΟΥΚΙΑ Έως: ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

49ο Ε.Δ. ΚΑΡΥΔΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΔΙΟΥ: Από: ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Έως: ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

50ο Ε.Δ. ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΦΟΥΡΝΗΣ: Από: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

51ο Ε.Δ. ΛΑΤΣΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΙΔΑΣ: Από: ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Έως: ΨΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

52ο Ε.Δ. ΝΙΚΗΘΙΑΝΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΗΘΙΑΝΟΥ: Από: ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Έως: ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

53ο Ε.Δ. ΦΟΥΡΝΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΥΡΝΗΣ: Από: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Έως: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

54ο Ε.Δ. ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟΥ: Από: ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Έως: ΨΑΛΛΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

55ο Ε.Δ. ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ: Από: ΑΛΑΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ Έως: ΜΗΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

56ο Ε.Δ. ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ: Από: ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Έως: ΨΑΡΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

57ο Ε.Δ. ΜΙΛΑΤΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΛΑΤΟΥ: Από: ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Έως: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 

Τέλος, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου στεγάζεται και το Ειδικό Εκλογικό Τμήμα Ετεροδημοτών, στο οποίο θα ψηφίσουν 196 εκλογείς από: Α’Αθηνών, Β1’Βόρειου τομέα Αθηνών, Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών, Β’Πειραιώς, Δωδεκανήσουν, Α’Θεσσαλονίκης, Β’θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Λαρίσης, Ρεθύμνης.

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